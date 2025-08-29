L’addio al nubilato di Selena Gomez: si prepara al matrimonio in bianco col velo personalizzato

Selena Gomez sta per sposare Benny Blanco a meno di un anno dalla proposta di matrimonio. Nelle ultime ore è volata in Messico con le amiche per l’addio al nubilato e si è vestita di bianco e col velo proprio come una sposa.

Il gran giorno di Selena Gomez si avvicina: lo scorso dicembre ha ricevuto la proposta di matrimonio da Benny Blanco (con tanto di anello di diamanti) e ora si sta preparando per rendere l'evento davvero speciale. Al momento, però, non si conoscono né la data esatta, né la location (secondo le indiscrezioni dovrebbe essere a settembre a Montecito, in California), l'unica cosa certa è che la popstar ha approfittato degli ultimi giorni di agosto per organizzare il suo addio al nubilato. Insieme a un gruppo di amiche è volata in Messico e ha dato una piccola anticipazione del look da nozze nozze vestendosi di bianco e con un velo personalizzato.

L'addio al nubilato in Messico di Selena Gomez

Selena Gomez e Benny Blanco si conoscono dal 2019, per la precisione da quando hanno collaborato al singolo I Can't Get Enough, ma solo nel 2023 hanno dato il via a una relazione sentimentale, ritrovandosi a voler condividere il resto della loro vita insieme.

L’addio al nubilato di Selena Gomez

Come da tradizione, prima di un matrimonio non può mancare l'addio al nubilato con le amiche. La popstar è volata in Messico, per la precisione a Cabo San Lucas, e ha trascorso le giornate tra aperitivi in spiaggia, gite in barca, tintarella e mare cristallino. Naturalmente non sono mancati i gadget a tema, dalla maxi scritta Bride all'ingresso della camera ai palloncini che riproducono il nome Mrs Levin (il cognome di Benny), fino ad arrivare ai festoni a forma di cuore.

La stanza della futura sposa

Selena Gomez come una sposa durante l'addio al nubilato

Cosa ha indossato Selena Gomez per il suo addio al nubilato? Sarà perché voleva essere perfettamente a tema o perché sta facendo delle "prove di matrimonio", ma la cosa certa è che si è vestita di bianco come una sposa.

Il velo personalizzato

Ha spaziato tra micro bikini, abiti a rete usati come copricostume e mini dress, da quello tempestato di perline con lo scollo all'americana al tubino fasciante col ricamo floreale sul davanti: ad accomunarli c'è il fatto che sono tutti candidi. L'accessorio che ha fatto la differenza? Selena ha aggiunto sempre un velo di tulle personalizzato con la scritta "Bride to be". In quanti non vedono l'ora di ammirarla davvero in versione sposa?