L’abito da sposa più popolare del 2021: per il terzo anno consecutivo è quello di Meghan Markle Volete sapere qual è l’abito da sposa più popolare del 2021? Nessuno di quelli indossati dalle celebrities nell’ultimo anno: per il terzo anno consecutivo è stato il vestito bianco di Meghan Markle a essersi aggiudicato il primo gradino del podio.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2021 volge al termine ed è arrivato il momento di fare dei bilanci: si è trattato di un anno molto particolare nel quale, nonostante la pandemia, molti eventi sono tornati "in presenza". Tra questi non potevano mancare i matrimoni, tanto che sono state diverse le celebrities che hanno pronunciato il fatidico sì negli ultimi mesi dopo aver dovuto rimandare a lungo a causa dei vari lockdown. In quanti, però, si sono chiesti qual è stato l'abito da sposa più amato e più popolare dell'anno? A dispetto di quanto si potrebbe immaginare, non si tratta di una "novità" ma di un capo "già visto" che ha raggiunto la notorietà nel lontano 2018.

Il vestito bianco di Meghan conta 51mila ricerche al mese

Secondo uno studio condotto da Casino Bee e divulgato da Search Intelligence Ltd, il vestito da sposa più popolare del 2021 è stato ancora una volta quello di Meghan Markle. Era il 2018 quando la Duchessa è diventata protagonista del Royal Wedding al fianco di Harry, apparendo meravigliosa ed elegante nel lungo ed essenziale abito su misura firmato Givenchy, ma da allora sembrerebbe non aver avuto rivali in fatto di stile nel settore bridal. Stando alle ricerche delle future spose in cerca di ispirazione, ogni mese a livello globale il wedding dress della Markle conterebbe ben 51.000 ricerche in rete.

L’abito da sposa Givenchy

Meghan Markle, è il suo l'abito da sposa reale più amato

Questi numeri sono così elevati che il vestito bianco di Meghan Markle può essere tranquillamente definito il più popolare nella storia della Royal Family. Ha superato le ricerche relative all'abito da sposa di Alexander McQueen indossato da Kate Middleton nel 2011 (che conta 47.000 ricerche globali mensili) e anche quelle relative al look bridal di Lady Diana, che ad oggi risulta il terzo più googlato con una media di 30.000 ricerche mensili in tutto il mondo. Insomma, la moglie di Harry potrà anche essersi ritirata a vita privata ma a quanto pare rimane un'indiscussa icona di stile a livello internazionale.