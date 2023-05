La Vacanza di Versace a Cannes: Dua Lipa diventa stilista per Donatella Al Festival di Cannes è stata presentata “Dua Lipa x Versace La Vacanza”, la collezione realizzata in collaborazione con la popstar e musa del brand.

La moda accanto al grande cinema. A Cannes sono i giorni magici: mentre i registi in concorso presentano i loro film – con i consueti spettacolari red carpet – Versace ha ambientato qui la nuova sfilata. Non una collezione qualsiasi: si tratta di una collaborazione con la popstar Dua Lipa, da molto tempo musa e amica della stilista Donatella Versace: insieme hanno creato la collezione La Vacanza, subito disponibile online con le sue vibrazioni colorate e scintillanti.

Dua Lipa stilista insieme a Donatella Versace

La cantante Dua Lipa è tra le grandi protagoniste di Cannes 2023: ha sfilato sul tappeto rosso insieme a Romain Gavras, sfoggiando un look da vera dark lady, e poi è tornata sotto i riflettori durante la sfilata che porta il suo nome: Dua Lipa x Versace La Vacanza. Donatella Versace l'aveva già voluta in passerella durante la collezione Primavera/Estate 2022 ma questa volta la cantante ha avuto l'occasione di disegnare interamente la collezione per l'estate.

Versace La Vacanza

Dopo il ruolo di madrina al Met Gala e l'apparizione nel film Barbie, Dua Lipa ha messo a segno un nuovo successo professionale. Alla fine, emozionata e raggiante, è salita in passerella con un abito cut out nero e aderente, caratterizzato da un incrocio sulla scollatura e da un corpetto con tagli, dove il seno era coperto solo da due taschini. Al suo fianco c'era Donatella Versace, con un abito monospalla nero. L'immagine delle due donne che chiudono la passerella dandosi la mano è già antologia di moda: è il nuovo Versace, creato dalle donne per le donne.

Dua Lipa e Donatella Versace

Dua Lipa x Versace La Vacanza

In una suggestiva passerella a borso piscina, Versace ha presentato la collezione La Vacanza ispirata, come annuncia il nome, alle atmosfere della Dolce Vita. Capelli vaporosi, micro abiti in mesh scintillante, sandali alla schiava e una serie di gonne in spugna che sembrano proprio asciugamani legati in vita. Tornano anche le icone di Versace: dal tailleur colorato con corsetto al posto della camicia ai mini abiti aderenti, quasi disegnati sul corpo, fino ai bikini e ai completi con logo all over. Per l'uomo, invece, si punta su linee morbide e oversize e camicie colorate aperte.

Versace La Vacanza

Di giorno è un'esplosione di colori con abiti dalle fantasie foulard, di sera la donna Versace avanza sicura con abiti total black e scarpe a punta, accompagnata da un tripudio di gioielli dorati con applicazioni in smalto. Il filo conduttore della narrazione visiva sono le farfalle (amatissime da Dua Lipa) che si posano su minigonne, gioielli, costumi monospalla e aggiungono un tocco di colore agli abiti a pois.

Versace La Vacanza

Una sfilata intima, ma ad alto tasso di star: dalla Simone Ashley di Bridgerton allo stilista Simone Porte Jacquemus fino a Lorenzo Posocco, lo stylist di Dua Lipa che l'ha resa un'icona di stile. In passerella le top di oggi e di domani: da Vittoria Ceretti a Iris Law, da Lila Moss a Jill Kortleve. La collezione è già in vendita: chi sarà la prima star a sfoggiarla?