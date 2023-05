Donatella Versace vola a Cannes e nomina Dua Lipa stilista della Maison Donatella Versace e Dua Lipa presenteranno a Cannes il 23 maggio la collezione donna Versace High Summer “La Vacanza”, che hanno disegnato insieme.

A cura di Giusy Dente

Donatella Versace ha scelto Dua Lipa, per la realizzazione della collezione donna Versace High Summer "La Vacanza", una linea co-disegnata dalla cantante e dalla stilista. La sfilata ufficiale di presentazione della collezione si terrà martedì 23 maggio a Cannes, in Francia. Poi la linea sarà disponibile nei negozi e online sul sito ufficiale della Maison.

Dua Lipa collabora con Versace

La cantante è una vecchia amica della Maison italiana, di cui ha indossato spesso le creazioni: ai Grammy Awards 2022 ha sfoggiato un look bondage creato appositamente per lei, un abito con cinghie intrecciate sul petto. Le due sono anche state protagoniste di un momento iconico: uno sketch sul palco con Meghan Thee Stallion che indossava lo stesso vestito di Dua Lipa. Quest'ultima è presenza fissa anche agli show della Casa di moda. Il rapporto si è ora evoluto in questa inedita collaborazione, che vede Dua Lipa stilista per la Maison.

Dua Lipa in Versace, Grammy Awards 2022

Dua Lipa stilista per Donatella Versace

C'è grande attesa per la collezione co-disegnata da Donatella Versace e Dua Lipa, che sarà tutta dedicata alle frizzanti atmosfere estive. "Il processo di collaborazione creativa è sempre stato di grande ispirazione per me. Lavorare con Dua a questa collezione è stato molto emozionante e adoro la sinergia che si è creata tra noi. Dua è forte, impavida e libera e la sua visione creativa è eccezionale. L'estate è un periodo magico. Cattureremo questa sensazione e i colori di questo periodo dell'anno con uno show davvero speciale e intimo a Cannes" ha affermato Donatella Versace, direttore Creativo della Maison Versace.

Leggi anche Dua Lipa brilla sul palco: sul body scintillante migliaia di cristalli

Entusiasta anche la popstar, fashion icon amatissima: "Sono felicissima di aver disegnato insieme a Donatella. Abbiamo stretto un forte legame nel corso degli anni e le sono molto grata per il sostegno che ho ricevuto da lei e da tutto il team Versace fin dall'inizio della mia carriera. Il fatto che mi abbia dato l'onore di co-disegnare questa collezione e che mi abbia permesso di esprimere le mia idea di estate in piena libertà è stato un sogno. Sono molto orgogliosa di questa collezione e non vedo l'ora che debutti a Cannes" ha dichiarato.