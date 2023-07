Donatella Versace sostiene gli altri stilisti: vola in Francia per la sfilata di Valentino La stilista Donatella Versace rompe le regole del fashion system: non capita spesso di vedere uno stilista in prima fila a una sfilata.

A cura di Beatrice Manca

Mercoledì sera tutti i riflettori si sono accesi sul castello di Chantilly, in Francia, dove Valentino ha presentato la collezione Haute Couture per l'Autunno/Inverno 2023-24. In prima fila, una parata di star: da Florence Pugh con l'abito ‘nuvola' trasparente a Nicole Ari Parker, direttamente dal cast della serie tv And Just Like That. Tra gli ospiti vip c'era anche la stilista Donatella Versace, che sfata il mito delle rivalità tra colleghi per supportare il lavoro dello stilista Pierpaolo Piccioli.

Donatella Versace alla sfilata Valentino

La stilista Donatella Versace, alla guida della casa di moda della Medusa, è arrivata al castello di Chantilly con un abito a tubino bianco caratterizzato da spalline ‘in diagonale' che si congiungono al centro del corpetto e da piccole applicazioni di cristalli. Ha poi completato il look con un paio di pump nere con platform e l'inconfondibile acconciatura bionda con capelli lisci e sciolti.

Donatella Versace alla sfilata di Valentino

La stilista era in ottima compagnia: ha posato insieme ad Anna Wintour, storica direttrice di Vogue, e al regista Baz Luhrmann, celebre per il Grande Gatsby, Moulin Rouge! ed Elvis. Non è la prima volta che la stilista dimostra di avere un atteggiamento aperto e democratico verso gli alti stilisti: lo scorso anno volò a Parigi per assistere alla sfilata Autunno/Inverno 2022-23 di Saint Laurent. Anni prima, nel 2015, era diventata testimonial per Givenchy, su richiesta dell'allora direttore Riccardo Tisci.

Donatella Versace, Baz Luhrmann e Anna Wintour

Per non parlare poi del supporto costante all'amico e collega Kim Jones di Fendi, con cui ha anche realizzato una linea, Fendace, in cui i due stilisti si scambiavano di ruolo. Tutto questo non le ha fatto perdere un grammo della sua forza mediatica, anzi: se Donatella Versace è un'icona planetaria è anche merito del suo approccio libero e schietto al fashion system.