Donatella Versace stilista libera: rompe gli schemi e vola a Parigi per la sfilata di Saint Laurent Donatella Versace ha rotto gli schemi della moda durante la Paris Fashion Week. A pochi giorni dalla sfilata della sua Maison, è volata in Francia per seguire lo show di Saint Laurent: così facendo ha dimostrato di essere una stilista libera e democratica.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2022-23 e sono moltissime le star volate nella capitale francese per assistere agli show fashion direttamente dalle prime file. Demi Moore, Victoria Beckham con il figlio Romeo, Chiara Ferragni: i front-row delle sfilate pullulano di volti noti. Ieri sera ad attirare tutti i riflettori su di sé non è stata una delle solite influencer o it-girl ma Donatella Versace, arrivata nella ville lumière per assistere allo show di Saint Laurent. La stilista ha rotto le regole del fashion system, dando prova di essere una donna e una designer libera e democratica.

Perché gli stilisti non partecipano alle sfilate di altre Maison

Il pubblico che segue le sfilate dalle prime file del front-row è molto variegato: se in passato gli eventi fashion erano riservati solo agli "addetti ai lavori", ovvero i buyer e i giornalisti, da qualche anno a questa parte agli ospiti si sono aggiunti anche star di fama internazionale, primi tra tutti influencer e it-girl. Solitamente gli stilisti non hanno mai preso parte agli show delle altre Maison e il motivo è molto semplice: non si tratta solo di una questione di concorrenza, la loro presenza sarebbe superflua, visto che non devono acquistare i look, commentarli sulle prime pagine dei giornali o promuoverli sui social.

Donatella Versace alla sfilata di Saint Laurent con Pedro Almodovar

Donatella Versace in latex alle sfilate parigine

Donatella Versace, però, ha dimostrato di essere una stilista democratica. Non ha alcuna intenzione di rispettare le etichette: ha rotto gli schemi ed è volata a Parigi per assistere alla sfilata Fall/Winter 2022-23 di Saint Laurent. Non ha esitato a lasciarsi immortalare all'arrivo al fianco del suo accompagnatore, Pedro Almodovar, sfoggiando uno dei look in latex total black della sua ultima collezione presentata a Milano. Anche se la cosa sembra decisamente insolita, non è la prima volta che Donatella sostiene altri designer, lo aveva già fatto in passato diventando testimonial di Givenchy per Riccardo Tisci. Insomma, Donatella è l'indiscussa regina della moda italiana e internazionale ed è proprio questo suo animo libero a renderla ancora più amata.