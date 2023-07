La trasformazione di Shakira: perché ha i capelli rosa lunghissimi Shakira nel nuovo video si è calata nei panni di una sirena, con tanto di coda iridescente e chioma rosa pastello, per un perfetto marmaid look.

A cura di Giusy Dente

L'avevamo lasciata coi lunghi capelli biondo miele e la ritroviamo con una chioma rosa extra long. La trasformazione di Shakira, anticipata sui social già da alcuni giorni, ha a che fare col nuovo progetto musicale della cantante colombiana.

Shakira diventa la Sirenetta

Per il nuovo video musicale, Shakira ha preso ispirazione da uno dei film del momento: La Sirenetta. Per la clip che ha accompagnato l'uscita del singolo Copa Vacìa, infatti, si è calata nei panni di una moderna Ariel. Il brano è cantato insieme all'astista colombiano Manuel Turizo, anche lui coinvolto nel video nella parte del principe. Il video è stato rilasciato lo scorso 29 giugno. Per la sua realizzazione, è stato necessario un drastico cambio look di Shakira. La 46enne ha detto addio ai capelli biondi, sfoggiando una nuance rosa bubblegum davvero di tendenza, con punte più chiare, tendenti al celeste acqua.

Shakira coi capelli rosa

Nel corso della carriera non sono mancate le trasformazioni, anche drastiche, in fatto di capelli: Shakira ha sperimentato diversi hair look nel tempo. Il rosso fuoco, il castano ramato, il biondo: ha giocato molto con la chioma, passando dai ricci alle onde morbide alla frangia, sempre con disinvoltura. A volte lo ha fatto per esigenze di set, in concomitanza con la realizzazione di videoclip magari: come dimenticare il look selvaggio di Whenever Wherever. Altre volte a spingerla sono state esigenze e desideri personali, come quando terminata la lunga relazione con Antonio De La Rùa ha tagliato i capelli in un caschetto corto biondissimo.

I capelli rosa sono il perfetto tocco al marmaid look del video di Copa Vacìa. Complice anche il film uscito da poco, è una tendenza gettonatissima anche in passerella, dove spopola il mood "in fondo al mar": abiti fluttuanti, perle, maxi paillettes, colori iridescenti, trasparenze, motivi degradé che ricordano i riflessi dell'acqua. Il rosa pastello è la nuance immediatamente associata al mondo delle sirene e tra l'altro è anche il colore del momento. Spopola l'estetica Barbiecore, anche questa probabilmente legata a un altro film in uscita, molto atteso: quello dedicato a Barbie. Questo trend si ispira proprio al colore tradizionalmente associato al mondo della famosa bambola, dunque il rosa in tutte le sue sfumature. Shakira ha unito il marmaid look all'estetica Barbiecore, con un risultato che ha elettrizzato i fan.