La trasformazione di Jessica Alba: ancora più chic col biondo dorato dalle sfumature calde Jessica Alba lancia quello che sarà probabilmente l’hair look più copiato dei prossimi mesi: un biondo carico e dorato con sfumature calde, perfetto per dare un elegante tocco di luce alla chioma.

A cura di Giusy Dente

Instagram @jessicaalba

Come molte altre colleghe del mondo dello spettacolo anche Jessica Alba si è lasciata contagiare dalla moda dei capelli biondi. Ultimamente sono gettonatissimi tra le celebrities e c’è anche chi ha scelto questa tonalità stravolgendo completamente il proprio look tradizionale. Basti pensare a Billie Eilish, che ha letteralmente stupito i suoi fan passando, da un giorno all’altro, dall’iconica chioma nero-blu che l’aveva resa famosa alla chioma bionda in stile Marilyn Monroe. E non è la sola ad aver subito il fascino del blonde. Anche Vittoria Ceretti, modella mora di natura, ha cambiato immagine presentandosi al Met Gala 2021 completamente diversa, con i capelli biondi. Come loro anche Gigi Hadid, che dopo il castano e il rosso ha scelto il delicato e angelico biondo vaniglia, quasi platino. Jessica Alba ultimamente aveva optato per il castano, ma pochi giorni fa si è recata nel salone di Robert Ramos per una trasformazione di stile.

Il nuovo hair look di Jessica Alba

Jessica Alba ha cambiato colore di capelli. Ha mostrato il nuovo hair look in un video condiviso su Instagram, pubblicato a sua volta anche da Robert Ramos, il parrucchiere delle celebrities. “Giorno nuovo, nuova acconciatura” ha scritto l’attrice, rivelando la trasformazione e il passaggio dal caschetto castano a quello biondo. L'attrice ama molto cambiare, ma puntando sempre su qualcosa di semplice e chic, mai colpi di testa eccentrici o drastici. Nel corso degli anni l'abbiamo vista con la frangia, col carrè, coi capelli lunghissimi sia mossi che lisci, passando dal castano cioccolato al castano chiaro, dal biondo alle ciocche con leggere sfumature caramello.

Jessica Alba prima del cambio look, Instagram @jessicaalba

La 40enne sembra molto soddisfatta del risultato dell'ennesima trasformazione, che ha riscosso molto successo anche tra i fan. Quasi tutti hanno apprezzato la nuova elegante tonalità dorata, molto luminosa e calda che le dona un aspetto particolarmente elegante e chic. Tra i commenti spicca anche quello di un altro famoso professionista del settore, l'hairstylist delle celebrità Jen Atkin. Come sempre Jessica Alba riesce a conquistare puntando sulla semplicità, con un colore che si candida a essere il più copiato dei prossimi mesi.