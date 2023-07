La top model Anna Cleveland si sposa: i portafortuna nascosti nell’abito di pizzo con lo strascico La modella Anna Cleveland ha sposato Jefferson Hack (storico ex di Kate Moss) con una romantica cerimonia nella campagna inglese: l’abito è stato disegnato da una stilista italiana.

A cura di Beatrice Manca

Foto di Darren Gerrish via Instagram

La stagione dei matrimoni vip è entrata nel vivo: dopo le nozze di Barbara Palvin in Ungheria si è sposata un'altra supermodella, Anna Cleveland. La top model, 34 anni, ha detto sì a Jefferson Hack, editore e co-fondatore di Dazed Media. Le pagine di gossip lo conoscono soprattutto come l'ex di Kate Moss, ma ora ha trovato la felicità al fianco di Anna Cleveland, con cui fa coppia fissa dal 2016. La sposa ha scelto un abito in macramé con strascico e velo creato per lei da un brand italiano.

Il matrimonio di Anna Cleveland e Jefferson Hack

La coppia ha organizzato il matrimonio nella campagna inglese, precisamente a Oakley Court, una villa di campagna in stile gotico-vittoriano nei pressi di Windsor. A organizzare il ricevimento è stata la wedding planner Liz Linkleter e gli ospiti sono arrivati su bus a due piani – in perfetto stile british! Lo sposo, vista la sua lunga esperienza nel mondo della moda, ha scelto un completo celeste disegnato dall'amico Kim Jones, stilista di Dior Homme. La sposa invece si è affidata a un'amica di famiglia: la stilista italiana Lavinia Biagiotti.

L'abito da sposa di Anna Cleveland è Made in Italy

Per Anna Cleveland, figlia della leggendaria modella Pat Cleveland, è stato naturale scegliere Laura Biagiotti per il suo matrimonio. La sua prima sfilata è stata proprio per Laura Biagiotti e Lavinia, figlia della stilista, le faceva da babysitter da piccola. L'abito da sposa realizzato dalla casa di moda italiana è caratterizzato da una linea senza tempo: maniche lunghe, scollo a barca e lungo strascico. Si tratta di una sofisticazione in macramé fatto a mano, con dei ricami speciali: fiori e spighe di grano, considerate un simbolo di prosperità e un portafortuna per le spose, tanto da essere spesso inserite nei bouquet nuziali. L'abito era completato da un lungo velo in pizzo, da scarpe Roger Vivier e da sfavillanti gioielli Bulgari. Siamo solo a luglio, ma le nozze di Anna Celevand si candidano già a essere il matrimonio più glamour dell'anno!