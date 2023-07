I tre abiti da sposa di Barbara Palvin: perché al matrimonio con Dylan Sprouse si è vestita di rosso Barbara Palvin e Dylan Sprouse si sono sposati in Ungheria, dando vita a una cerimonia romantica e spettacolare. La sposa ha sfoggiato tre diversi abiti, osando in rosso fuoco dopo la mezzanotte: ecco per quale motivo ha stravolto le convenzioni bridal.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate è la stagione dedicata ai matrimoni e anche le star lo sanno bene, visto che in moltissime hanno approfittato proprio di questo periodo dell'anno per pronunciare il fatidico sì. Nelle ultime ore è stato il turno di una delle coppie più amate del mondo della moda e dello spettacolo, quella formata dalla modella di Victoria's Secret Barbara Palvin e Dylan Sprouse, attore di Disney Channel tra i protagonisti della serie Riverdale. I due sono convolati a nozze dopo 5 anni d'amore: hanno organizzato una cerimonia segreta in Ungheria, il paese d'origine della top model, e a poche ore dal sì hanno condiviso le foto più belle sui social.

Il primo abito principesco di Barbara Palvin

Barbara Palvin e Dylan Sprouse sono ufficialmente marito e moglie, ieri hanno pronunciato il fatidico sì in Ungheria, per la precisione in una delle proprietà dei genitori della modella. La loro intenzione era organizzare una cerimonia intima per poi fare le cose in gran stile in California il prossimo autunno, alla fine però si sono ritrovati con ben 115 invitati e non hanno potuto fare a meno di documentare tutto con foto e Stories.

Barbara Palvin e Dylan Sprouse

Per il rito religioso la modella ha voluto un abito bianco tradizionale e intramontabile: si è rivolta alla Maison Vivienne Westwood, che ha realizzato per lei un modello iconico e principesco in raso con la gonna a sirena, le spalline sottili e il bustier-corsetto. Non sono mancati i tacchi a spillo Jimmy Choo, il lungo velo, dei guanti da diva trasparenti e i gioielli scintillanti, per la precisione una collana choker in pieno stile anni '90 di Tiffany&Co.

Il maxi velo dell’abito Vivienne Westwood

Barbara Palvin come una principessa moderna per le nozze

Dopo lo scambio dei voti sono partiti i festeggiamenti e Barbara Palvin ha pensato bene di puntare su dei capi comodi ma allo stesso tempo glamour, così da potersi scatenare senza rinunciare allo stile. Il primo abito per il ricevimento era da "principessa moderna" ed è stato realizzato da Philosophy di Lorenzo Serafini: era sempre in bianco ma con la gonna a ruota alla caviglia e le spalle nude.

Barbara Palvin in Vivienne Westwood

Ad arricchirlo, décolleté gioiello di Jimmy Choo e un nastro total white tra i capelli. Dylan ha preferito l'eleganza senza tempo di uno smoking nero, lo ha abbinato a camicia bianca, cravatta sottile e scarpe classiche di vernice. Non ha rinunciato al fiore all'occhiello e ha aggiunto anche una spilla a forma di stella marina scintillante sulla giacca.

Barbara Palvin con gioielli Tiffany&Co.

La tradizione ungherese dell'abito rosso

A fine serata Barbara ha lasciato emergere il suo lato più audace: niente più total white in pieno stile sposina, ha preferito il rosso fuoco. Il motivo di questa scelta non convenzionale? Si tratta di una tradizione ungherese chiamata menyecske ruha, secondo la quale la sposa dopo la mezzanotte deve indossare un vestito rosso. Non sorprende, dunque, che per rendere omaggio all'usanza abbia scelto uno stilista del suo paese, Mero, che ha firmato per lei un minidress romantico e sensuale, un modello avvitato con la gonna a ruota corta, le spalline doppie e la scollatura morbida. Anche in questo caso ha abbinato le scarpe Jimmy Choo al colore del look. Per quanto riguarda Dylan, anche lui ha sfoggiato un secondo completo, questa volta di velluto sui toni del vinaccia. I due organizzeranno anche un secondo matrimonio in California?