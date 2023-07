Dylan Sprouse e Barbara Palvin sposi, la cerimonia segreta in Ungheria dopo 5 anni d’amore Dylan Sprouse e Barbara Palvin si sono sposati dopo cinque anni d’amore. L’attore, star di Riverdale, e la modella ungherese sono convolati a nozze in gran segreto in Ungheria, in una chiesa poco fuori Budapest. Nessun aggiornamento da parte dei diretti interessati, am qualche scatto rubato sui social.

A cura di Elisabetta Murina

Dylan Sprouse si è sposato. L'attore, nota star di Disney Channel e tra i protagonisti della serie Riverdale, è convolato a nozze con la compagna Barbara Palvin, modella di Victoria Secret. A riferirlo i media americani, che raccontato di una cerimonia segreta celebrata in Ungheria, di cui per il momento i neo sposi non hanno condiviso scatti sui social. Il loro grande giorno è arrivato dopo cinque anni d'amore e appena un mese dopo la proposta

Le nozze di Dylan Sprouse e Barbara Palvin

La cerimonia di Dylan Sprouse e Barbara Palvin è stata celebrata in totale riservatezza, tanto che sui social sono veramente pochi gli scatti che testimoniano la loro unione. Tra questi, su Twitter, ce ne sono alcuni che mostrano gli sposi in chiesa mentre attraversano la navata e poi appena all'esterno della location scelta, poco fuori Budapest, in Ungheria, paese d'origine della modella. La coppia si tiene per mano mentre cammina fuori dalla chiesa alzando le braccia al cielo, esultando per il traguardo appena raggiunto.

La storia d'amore tra Barbara Palvin e Dylan Sprouse

Dylan Sprouse e Barbara Pelvin hanno iniziato a frequentarsi circa cinque anni fa, anche se il loro prima incontro risale a tempo prima. "Lo ignorai per sei mesi dopo averlo conosciuto, fino a quando non mi sono rimessa in gioco", ha raccontato lei in un'intervista di coppia a VMagazine. Il primo appuntamento a Pechino, lui le chiese di uscire mentre si trovava in Cina per lavoro e, da allora, non si sono più separati. A unirli ancora di più il senso dell'umorismo, tanto che alla domanda "Cosa ti ha fatto innamorare di lei?", Dylan Sprouse ha risposto: "Abbiamo iniziato a parlare di Naruto e poi ha fatto un'imitazione. Saltò in aria, la ripresi facendo un video al rallentatore. Molto divertente".