La tiara da 13 milioni di euro mai indossata da Charlene di Monaco che le regalò il principe Alberto Sembra che Alberto II abbia regalato alla principessa un set di gioielli in occasione delle nozze. Tra questi compariva un diadema caratterizzato da un design che ricorda le onde del mare ma che la principessa non ha mai sfoggiato in pubblico.

A cura di Annachiara Gaggino

Alberto II e Charlene di Monaco

C'era una volta una nuotatrice sudafricana che diventò principessa. Quando Charlene Wittstock si preparava ad abbandonare la carriera sportiva per diventare Sua Altezza Serenissa la Principessa di Monaco, però, non aveva esattamente una collezione di gioielli degna di essere chiamata tale. Come in ogni favola intervenne il principe azzurro, in questo caso Alberto II, che dopo averla chiesta in sposa con un anello di fidanzamento firmato Repossi dal valore stimato di 60mila euro, le donò anche una parure composta da una tiara, un paio di orecchini e un ciondolo realizzati da Van Cleef & Arples, Maison di alta gioielleria che rifornisce i Grimaldi dai tempi di Grace Kelly. Pare che Charlene di Monaco non abbia mai indossato il diadema in pubblico, e leggenda narra che valga 15 milioni di dollari. La famiglia ora si trova nell'occhio del ciclone a causa dei quaderni diffusi dall'ex contabile che evidenziano le spese folli dei sovrani.

Charlene di Monaco

Il set di gioielli dedicati all'oceano

Il fil-rouge della parure è il design caratterizzato da elementi circolari che rimandano alle onde del mare e per questo è stata chiamata proprio Ocean. L'acqua è un elemento che unisce la coppia, dalla Costa Azzurra su cui si affaccia il principato all'Oceano che bagna il Sudafrica, paese d'origine di Charlene Wittstock che, in più, è anche un ex campionessa di nuoto. Un dono importate e pieno di significato, quindi, quello di Alberto II che lo ha studiato in modo che ogni elemento rappresentasse qualcosa di specifico. In oro bianco è decorata da oltre 1200 pietre prezione: 883 diamanti a taglio rotondo, 11 a forma di pera e 359 zaffiri.

Alberto II e Charlene di Monaco

L'Ocean tiara di Charlene di Monaco

Gli zaffiri sono stati scelti in tre tonalità diverse perché dovevano "evocare i diversi mari del mondo, dalle acque al largo della costa di Monaco, all'oceano attorno al Sud Africa". Il diadema, che sarebbe stato un accessorio perfetto per il giorno delle nozze non venne mai indossato e vide la luce solo qualche giorno dopo, quando venne esposto al Museo Oceanografico di Monaco nella mostra L'Histoire du Mariage Princier accanto agli abiti degli sposi. Un gioiello convertibile, che è stato sfoggiato dalla principessa a mo' di collana, ma in pubblico non è stata mai vista tra i suoi capelli biondi. L'unica immagine che si ha di Charlene di Monaco con la tiara sul capo è la copertina della rivista Hola del 2014.