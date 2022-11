La t-shirt “magica” di Leone: sul petto ha una lavagna personalizzabile con disegni fluo Il piccolo Leone, il primo figlio di Chiara Ferragni e Fedez, ha una nuova t-shirt e non potrebbe andarne più fiero. Il motivo? È letteralmente magica: sul petto ha infatti una lavagna personalizzabile con dei disegni fluo.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono tra le famiglie social più seguite al mondo e per loro è una vera e propria routine documentare ogni dettaglio della quotidianità. Non sorprende, dunque, che giorno dopo giorno sia Chiara Ferragni che Fedez condividano innumerevoli foto e video per mostrare gli impegni professionali e le dolci serate in famiglia. A essere diventato protagoniste delle Stories dell'imprenditrice è stato il primogenito Leone: sullo sfondo dell'albero di Natale perfettamente addobbato fin da metà novembre, il bimbo ha messo in mostra la sua nuova t-shirt "magica".

Leone è trendy come la mamma e il papà

Il piccolo Leone sta crescendo: dopo la recente visita pediatrica Chiara Ferragni ha rivelato che il primogenito è "un gigante", ovvero molto più alto rispetto alla media dei bambini della sua età, e, come se non bastasse, giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Complice il fatto che ha due genitori icone di stile, sembra aver ereditato da loro la passione per la moda. Sui social sfoggia spesso dei look super trendy, da quelli sportivi con la tuta firmata dal brand della mamma ai pigiamini coordinati a quelli della sorella Vittoria, ma è nelle ultime ore che ha indossato un capo davvero originale. Scommettiamo che diventerà l'oggetto del desiderio dei bambini per il prossimo Natale?

Leone con la t–shirt "magica"

La nuova t-shirt di Leone

Ieri sera Leone è diventato protagonista delle Stories della mamma, nelle quali è apparso in primo piano con indosso una camicia di jeans con le maniche a quadroni e una t-shirt nera molto particolare. Quest'ultima sul petto ha una sorta di lavagna magica: nel momento in cui si passa su il pennarello creato ad hoc, il tessuto può essere personalizzato con dei disegni fluo fatti a mano. Chiara ha provato a realizzare un cuoricino e il risultato è stato davvero cool. "L'inchiostro", inoltre, si cancella da solo dopo pochi minuti ed è luminoso al buio.