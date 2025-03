video suggerito

La Royal Family omaggia le reali ma dimentica Kate Middleton: la svista nel post social per l’8 marzo Nel giorno dedicato ai diritti delle donne, la Royal Family ha omaggiato le fotografe che hanno realizzato i ritratti delle reali simbolo della Corona: tra queste, però, non c’è Kate Middleton. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

La Regina Elisabetta (Foto Royal Collection Trust) e la regina Camilla (Foto Jennifer Pattison)

In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale per i diritti delle donne, gli account social ufficiali della Famiglia Reale hanno celebrato le fotografe che hanno ritratto le donne della Famiglia Reale. Nel post condiviso su Instagram sono state pubblicati sei ritratti di donne che hanno fatto la storia della Royal Family: la regina Elisabetta II, la regina Camilla, la regina Vittoria, la principessa Anna, la regina Alexandra e la duchessa di Edimburgo. Tra gli oltre mille commenti, sono in molti, però, ad evidenziare l'assenza di una foto della principessa di Galles, Kate Middeton.

L'account della Famiglia Reale dimentica Kate Middleton nel post dell'8 marzo

"Oggi, in occasione dell'International WomenDay, mostriamo il sostegno di lunga data della Famiglia Reale alle fotografe donne, che risale all'avvento della fotografia a metà del 1800.", si legge nel post condiviso dall'account della Royal Family su Instagram. "Dalle fotografie di Frances Sally Day della Regina Vittoria negli anni '50 del XIX secolo, ai ritratti di Dorothy Wilding della giovane Regina Elisabetta II nel 1952, fino ai recenti ritratti della Duchessa di Edimburgo realizzati dalla fotografa nigeriana Christina Ebenezer, le donne fotografe hanno immortalato i membri della Famiglia Reale nel loro modo unico sin dall'inizio di questa forma d'arte".

La regina Camilla | Foto Jennifer Pattison

Sotto le sei foto condivise nel post su Instagram dall'account, sono tanti gli utenti che nei commenti chiedono: " Sono triste di non vedere la Principessa Kate", "Perché non c'è la Principessa Kate?", "Non c'è la madre del futuro re? Non c'è rispetto, è l'unica che porta visibilità e popolarità alla Royal Family". In effetti, secondo un recente sondaggio di YouGov, la principessa del Galles è effettivamente il membro della royal family più amato e popolare. Probabilmente si tratta solo di una dimentica, ma, ad ora, sull'account social non è stato pubblicato un messaggio di scuse e il post non è stato cancellato.