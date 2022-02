La rivincita delle calze color carne, da “collant della nonna” ad accessorio alla moda Per anni sono state qualcosa da abolire del tutto, ma ora le calze color carne si prendono la loro rivincita. Le gemelle Olsen le hanno elette a pezzo forte della loro collezione.

A cura di Giusy Dente

"Non vorrai davvero mettere quelle calze?", "Tutto, ma non le calze color carne": non c’è persona che non si sia sentita dire almeno una volta nella vita una di queste frasi! Prima di un appuntamento o di un evento il consiglio dell’amica fidata ci sta e puntualmente, l’indumento più bandito di tutti è sempre il collant nude. Le calze color carne sono state bandite, cancellate da qualunque repertorio stilistico che si rispetti, sono universalmente riconosciute come il male, qualcosa da non considerare minimamente quando si pensa a un outfit. Ma se nella moda di oggi c’è spazio per la temibile accoppiata calzini-ciabatte, a quanto pare ce n’è anche per le bistrattate calze color carne. Il merito (o la colpa?) è delle gemelle Olsen che le stanno portando alla ribalta.

in foto: collezione Donna Autunno 2022, The Row

Tornano di moda le calze color carne

Quando Chiara Ferragni si è fatta vedere in pubblico con i calzini e le ciabatte, ha rotto l'ultimo dei tabù fashion. In tanti hanno storto il naso, ma parallelamente abbiamo dovuto ammettere che tutti nel nostro quotidiano spesso e volentieri abbiamo optato per questa (seppur discutibile) combinazione. È poco stilosa, certo, ma sicuramente è confortevole! La moda torna spesso sui suoi passi e dopo la coppia calzini-ciabatte, sembra che anche le calze color carne si stiano prendendo la loro rivincita, dopo anni di infamia. Kate Middleton in realtà non vi ha mai rinunciato, ma ora le sorelle Olsen le hanno portate in passerella!

in foto: collezione Donna Autunno 2022, The Row

The Row è il brand di lusso lanciato nel 2006 dalle gemelle Ashley e Mary-Kate Olsen: negli anni Duemila spopolavano i loro film, che le avevano rese dei veri e propri idoli generazionali. Le due bambine prodigio hanno poi virato verso il settore moda reinventandosi come imprenditrici. Presto debutterà la loro nuova collezione, quella Autunno-Inverno 2022/2023. In passato i loro capi hanno sfilato anche alla New York Fashion Week, dove si sono imposti in passerella per uno stile essenziale e armonico, fatto di capi oversize, abiti fluttuanti, camicie bon-ton, palette dai toni neutri, senza fronzoli né loghi in vista. Tutto questo si ritrova anche nella nuova linea, che ha come pezzo forte proprio loro: le calze color carne!