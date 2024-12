video suggerito

La regina Mary di Danimarca alla conquista dei social: di cosa parla il suo primo podcast Le monarchie europee stanno cambiando e a darne l'ennesima prova è Mary di Danimarca, che di recente ha lanciato il suo primo podcast dedicato ai giovani: ecco di cosa parla.

A cura di Valeria Paglionico

Sono ormai lontani i tempi in cui i re, le regine e gli eredi al trono delle monarchie europee vivevano nella loro corte "dorata", a debita distanza dai problemi della gente comune, ad oggi i Royals sono iper moderni e soprattutto sempre attenti alle richieste e alle esigenze dei sudditi. A dimostrarlo sono le teste coronate che provano ad aprirsi a delle forme di comunicazione come i social media, dove hanno la possibilità di avere un rapporto diretto con i loro seguaci. Di recente era stata la regina Camilla ad "aprire le danza" col suo desiderio di parlare di libri su un canale TikTok, ora a trasformare il sogno in realtà è stata Mary di Danimarca con un originale podcast: ecco di cosa parlerà la sovrana.

La passione di Mary di Danimarca per i podcast

È passato quasi un anno da quando Frederik e sua moglie Mary Donaldson sono saliti sul trono di Danimarca al posto di Margrethe II, la vecchia regina che ha annunciato la sua abdicazione durante il discorso di Capodanno, e da allora non hanno mai smesso di essere amatissimi dai sudditi, anzi, sono stati capaci di portare una ventata di freschezza nella monarchia. La regina, in particolare, sembra essere intenzionata ad aprirsi sempre di più alle esperienze "convezionalmente pop", basti pensare al fatto che ha appena lanciato il suo primo podcast firmato Mary Fonden, la fondazione benefica che gestisce. L'idea le è venuta semplicemente inseguendo le sue passione, ha infatti dichiarato: "Mi piace molto ascoltare podcast. Li sento spesso quando devo spostarmi da un posto all'altro. Certi giorni sono in vena di intrattenimento e altri giorni lo uso per acquisire conoscenze e nuovi input”.

Di cosa parlerà Gioventù solitaria

Cosa c'è da aspettarsi dal podcast della regina Mary di Danimarca? Si chiama Giovenutù Solitaria ed è dedicato alle persone che si sentono escluse a integrarsi nella società. Tra i temi trattati ci sono il bullismo, la violenza domestica, la solitudine, tutti affrontati mescolando esperti del settore e racconti personali dei giovani. In tutti verranno trasmessi 3 episodi e vedranno la sovrana ricoprire un ruolo di primo piano, visto che parteciperà attivamente alle puntate insieme al team della Mary Fonden. Insomma, le monarchie di tutta Europa stanno cambiando e i sudditi non potrebbero esserne più lieti: i re e le regine stanno rinunciando alla loro aura principesca e perfetta, a prova del fatto che anche loro sono delle persone assolutamente "normali".