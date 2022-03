La regina Elisabetta parteciperà alla messa in memoria di Filippo: raggiungerà la chiesa in elicottero Il prossimo 29 marzo si terrà la messa in onore del principe Filippo (scomparso il 9 aprile 2021). La regina Elisabetta II tornerà a un evento ufficiale dopo il Covid per l’occasione, anche se il suo staff sta ideando un piano ad hoc per non farla affaticare.

A cura di Valeria Paglionico

L'ultimo anno è stato particolarmente duro per la regina Elisabetta II e non solo perché si è ritrovata a combattere contro il Covid-19: il 9 aprile 2021 ha perso il marito, il principe Filippo, che a 99 anni si è spento dopo un ricovero in ospedale. In occasione dei suoi funerali la Royal Family si è riunita al fianco della sovrana per sostenerla in un momento di tale difficoltà (addirittura era tornato anche Harry dall'America) ma, nonostante ciò, non è riuscita a trattenere le lacrime. Oggi Elisabetta II ha ridotto al minimo gli incontri pubblici ma non ha voluto rinunciare alla messa organizzata il 29 marzo per il compianto marito: ecco il piano per farla partecipare all'evento in tutta sicurezza.

La regina Elisabetta ha ridotto le apparizioni pubbliche dopo il Covid

La regina Elisabetta II è appena guarita dal Covid e, sebbene sia tornata agli eventi in presenza, ha già preannunciato che abbandonerà Buckingham Palace e che ridurrà al minimo gli appuntamenti ufficiali. Non sorprende, dunque, che all'ultimo Commonwealth Day a prendere il suo posto siano state le future regine consorti Kate Middleton e Camilla Parker Bowls. Per la messa in suffragio del principe Filippo la sovrana farà però un'eccezione ed è per questo che insieme allo staff sta mettendo in atto un piano ad hoc per raggiungere l'Abbazia di Westminster in sicurezza e senza affaticarsi troppo.

Il piano per trasportare la regina in sicurezza

Cosa prevede il programma ideato per la regina? Con ogni probabilità verrà trasportata dal castello di Windsor a Buckingham Palace a bordo di un elicottero (il viaggio dovrebbe durare circa 15 minuti). A quel punto salirebbe a bordo di una automobile privata che la porterebbe a Westminster. A corte si sta valutando inoltre la possibilità di costruire una sorta di tunnel fuori la chiesa, così da evitare fotografi e paparazzi, che finirebbero per stressare Elisabetta. L'ultima ipotesi è far entrare la regina prima di tutti gli invitati, così da darle la possibilità di prendere posto con calma e cautela (anche se in questo caso non si rispetterebbe la tradizione secondo cui è sempre l'ultima ad arrivare). L'unica cosa certa al momento è che la monarca farà di tutto per rendere ancora una volta omaggio al suo compianto Filippo.