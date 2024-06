video suggerito

La regina Camilla stupisce al Royal Ascot con una collana di perle da 27mila euro La regina Camilla ha stupito tutti in occasione del Royal Ascot 2024: per questa edizione la sovrana ha indossato dei preziosi dal grande valore e significato. Come la collana di perle con una pietra di topazio rosa, coordinata agli orecchini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La regina Camilla

Camilla Parker Bowles è stata la regina anche in termini di stile in occasione del Royal Ascot 2024. La sovrana ha fatto sfoggio di una serie di gioielli pregiatissimi e dalla storia famigliare centenaria: dalla spilla a forma di tartaruga fino a quella in omaggio a Kate Middleton, passando per i magnifici cappelli con le piume, i look di Camilla non sono passati inosservati. Tra i gioielli meravigliosi che risaltano c'è stata una collana di perle con un topazio rosa al centro che ha fatto parlare i partecipanti all'evento e gli appassionati di Royal Family sui social.

La collana di perle della regina Camilla

Abbinati a un abito rosa cipria, i gioielli che la regina Camilla ha sfoggiato in occasione dell'ultimo giorno del Royal Ascot non sono passati inosservati. La collana di perle a cinque con chiusura a grappolo incastonava alla perfezione un topazio rosa e diamanti. La suite di topazi e diamanti risale al 1830 ed è stata venduta in un'asta di Sotheby's 24 anni fa, nel giugno del 2000, come spilla e orecchini coordinati. La spilla poi è stata incastonata nella collana di perle dalla regina Camilla.

La collana con al centro il topazio rosa

La parure di gioielli è stata messa in vendita all'inizio del Duemila come parte di una parure a sua volta ancora più grande. Vista la data di manifattura dei gioielli, gli esperti hanno ipotizzato che altri preziosi ne facessero parte, com'era tradizione allora. Non si sa chi è stato ad acquistarli, ma, visto che a sfoggiarli è stata la regina Camilla, è ormai quasi certo che sia stato l'allora principe di Galles, Carlo (o qualcuno che lo rappresentasse).

La collana abbinata agli orecchini in topazio

Le ipotesi: i gioielli erano di Camilla o della Regina Madre?

Alcune ipotesi tra gli esperti di Royal Family fanno pensare che l'attuale Re Carlo III abbia regalato la collana alla moglie cinque anni dopo, in occasione del loro matrimonio nel 2005. In realtà, circola anche un'altra ipotesi relativa al destinatario di questo regalo generoso di Carlo. Nell'agosto del 2000, infatti, Elizabeth Bowes-Lyon, nota come Sua Maestà la Regina Madre, compie 100 anni. Dunque, è ipotizzabile che il nipote abbia comprato per lei questa parure così preziosa e che poi, alla morte della regina nel 2002, questa sia entrata a far parte nella collezione di Carlo e Camilla.

Il ciondolo con la pietra di topazio

Al di là di come Camilla Parker Bowles sia entrata in possesso di questa collana così preziosa sappiamo che dal 2009 l'attuale regina ha iniziato a indossare gioielli con il topazio in pubblico, compresa questa collana che sicuramente non passa inosservata. Una delle prime volte in cui l'ha sfoggiata è stato proprio il Royal Ascot del 2009, quindici anni fa esatti, abbinandola anche in quella occasione a un completo rosa pallido. Il valore di questo gioiello? 22.995 sterline, poco più di 27mila euro.

Camilla Parker Bowles nel 2009 al Royal Ascot