La principessa Maria Laura del Belgio annuncia il fidanzamento in anfibi e abito a fiori Il Palazzo reale belga ha ufficialmente annunciato il fidanzamento della principessa Maria Laura del Belgio e di William Isvy. I due convoleranno a nozze nel 2022.

A cura di Giusy Dente

in foto: la principessa Maria Laura del Belgio

Per la famiglia reale belga l'anno si chiude con una bella notizia. Il Palazzo Reale ha annunciato il fidanzamento della principessa Maria Laura del Belgio, arciduchessa d'Austria-Este e di William Isvy. La principessa è la nipote del re Filippo del Belgio, secondogenita della principessa Astrid del Belgio e del principe Lorenz. Sono stati proprio loro a dare la notizia del fidanzamento, condividendo (anche sui social) delle foto che ritraggono i due giovani sorridenti e abbracciati. Tutti sono rimasti sorpresi, perché nessuno era a conoscenza della loro relazione.

Il fidanzamento di Maria Laura del Belgio

La principessa Maria Laura del Belgio è nata il 26 agosto 1988: è la seconda dei cinque figli della principessa Astrid e dell'arciduca Lorenz d'Austria-Este. Dopo aver studiato cinese e relazioni internazionali presso l'Istituto di lingue orientali di Parigi si è trasferita per uno stage a New York, per poi stabilirsi a Londra, dove ha completato un master in Affari internazionali e diplomazia presso la Scuola di studi orientali e africani. Attualmente lavora presso un'importante fondazione filantropica in qualità di analista nel settore dei cambiamenti climatici. Il promesso sposo, invece, è nato a Parigi da madre britannica e padre franco-marocchino. Ha vissuto e studiato prevalentemente a Londra, dove attualmente lavora nel settore finanziario e nella gestione patrimoniale.

in foto: Maria–Laura del Belgio e la principessa Astrid

La data del matrimonio non c'è ancora, ma dovrebbe svolgersi nella seconda metà del 2022. Per l'occasione gli sposi faranno probabilmente ritorno a Bruxelles. Al dito della principessa al momento spicca un anello di fidanzamento importante: la pietra al centro sembra essere uno zaffiro blu, circondato da diamanti. Le foto scelte per l'annuncio sono all'insegna della normalità. Nessuna location speciale né allestimenti sfarzosi o abiti di lusso. La coppia si è presentata nella sua semplicità: un leggero abito a fiori e anfibi neri per la principessa. A parlare erano solo i suoi occhi innamorati e gli sguardi di tenerezza del suo futuro marito.