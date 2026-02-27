“Plagio” a Sanremo ma non si tratta di un brano in gara: dove abbiamo già visto l’abito di Laura Pausini

a sinistra Laura Dern sul red carpet degli Oscar 2021, a destra Laura Pausini nella terza serata di Sanremo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ogni anno a Sanremo si grida al plagio e c'è chi trascorre l'intera settimana a cercare somiglianze tra i brani in gara e canzoni del passato. Per ora nessun plagio è stato ancora scovato c'è però qualcosa di già visto che è apparso sul palco della terza serata di Sanremo. Qui non parliamo di musica ma dell'abito di Laura Pausini, il primo che la co-conduttrice ha indossato ieri sera, una creazione della Maison italiana Alberta Ferretti. Il modello in bianco e nero, con corpetto in velluto nero dallo scollo a barca e ampia gonna vaporosa coperta di piume, ricorda molto da vicino un abito firmato Oscar de la Renta. Anche quest'ultimo ha un corpetto aderente di velluto nero e una gonna bianca con decori piumati.

Laura Pausini in Alberta Ferretti nella terza serata di Sanremo 2026

Le proporzioni appaiono molto simili: ritorna il contrasto tra le linee aderenti del corpetto e quelle ampie della gonna, come anche l'utilizzo delle piume e l'abbinamento tra bianco e nero. Va detto che il velluto è un tessuto comune, come anche i colori scelti. Le piume, poi, sono spesso utilizzate per gli abiti da sera o per vestiti custom made creati appositamente per occasioni glam come Sanremo. Ma come è possibile che nessuno si sia accorto della somiglianza? Eppure l'abito di Oscar de la Renta era già apparso su un red carpet importante.

Laura Dern in Oscar de la Renta sul red carpet degli Oscar 2021

Il vestito ha sfilato per la prima volta alla New York Fashion Week sulla passerella Fall/Winter 2020-2021 di Oscar de la Renta ma è diventato celebre qualche tempo dopo, quando Laura Dern lo ha indossato per partecipare agli Oscar del 2021. La cosa curiosa è che Laura Pausini era presente su quello stesso red carpet a Los Angeles. Quell'anno era infatti stata candidata all'Oscar, nella categoria Miglior canzone originale, con il brano Io sì (Seen), il quale faceva parte della colonna sonora del film La vita davanti a sé. Le coincidenze della vita. Certo è strano che Pausini non si sia accorta della somiglianza, proprio lei che su quel red carpet c'era, evidentemente il tappeto rosso degli Oscar è troppo affollato per permettere a chi sfila di ammirare gli altri look degli invitati.

Leggi anche Qual è il significato simbolico della collana d'oro che Irina Shayk ha indossato a Sanremo 2026