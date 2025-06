La principessa Maria Carolina di Borbone ancora in ospedale: “La vita è fragile, abbiate cura di voi”

video suggerito

Prosegue la permanenza in ospedale della principessa Maria Carolina di Borbone. La figlia maggiore del Principe Carlo e della Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duca e Duchessa di Castro, qualche giorno fa ha comunicato attraverso i social di aver avuto un brutto incidente in moto. È finita in terapia intensiva ed è viva per miracolo. Dall'ospedale ha scritto nuovamente ai suoi follower per rassicurarli circa le sue condizioni di salute.

La principessa scrive dall'ospedale

La principessa ha 22 anni e vive tra Parigi, Montecarlo e Roma. È molto attiva nel sociale, nonché una grande appassionata di sport: pratica atletica, ginnastica, tennis, danza, windsurf, wakeboard. Ci sono poi le moto: per i suoi 18 anni ha ricevuto in regalo una Harley Davidson. Purtroppo, proprio in sella alla sua amata moto ha avuto un brutto incidente.

Fatale si è rivelato l'utilizzo del casco, altrimenti le cose sarebbero andate molto peggio per lei. Attualmente è ricoverata presso il Princess Grace Hospital Centre, l'ospedale del Principato di Monaco. Nel primo messaggio affidato ai social e indirizzato alla sua community (è seguita da quasi 180mila follower), ha invitato a essere prudenti. Si è mostrata nel letto d'ospedale, prima on un collare e poi con gli elettrodi in testa per il monitoraggio dell'attività cerebrale.

Ha invitato le persone proteggersi, quando sono in sella alle due ruote: "Ho capito che le moto sono potenti ed emozionanti, ma anche spietate". Le sue condizioni di salute stanno lentamente migliorando, ma ha ancora bisogno delle cure dei medici.

È tornata nuovamente sui social, stavolta per ringraziare del tanto affetto ricevuto in questo momento difficile. Ha scritto:

Sono davvero grata per l'immenso supporto che ho ricevuto negli ultimi giorni, così come per tutti i messaggi e gli auguri. Prosegue bene la mia convalescenza e sono grata a tutti coloro che mi sono stati accanto in questo periodo. Questa esperienza mi ha ricordato in modo potente quanto fragile possa essere la vita. Per favore, prendetevi cura di voi stessi.