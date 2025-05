video suggerito

Incidente in moto per la principessa Maria Carolina di Borbone: "Viva per miracolo grazie al casco" La Principessa con la passione per le due ruote ha avuto un incidente in moto che poteva costarle la vita. Fortunatamente indossava il casco. Ora è in ospedale.

A cura di Giusy Dente

Principessa sì, ma anche molto attiva sui social. Maria Carolina di Borbone è la figlia maggiore del Principe Carlo e della Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duca e Duchessa di Castro. E proprio sui social ha dato una notizia inaspettata: è finita in ospedale in gravi condizioni dopo un incidente stradale. Ne ha approfittato per lanciare un messaggio positivo, che possa essere d'ispirazione alle altre persone, convincendole dell'importanza di indossare il casco in moto.

L'annuncio della principessa

Come ogni ragazza della sua età (ha 22 anni), la Principessa ama comunicare attraverso i social ed è anzi convinta che sia un modo per "avvicinare" le royal family e svecchiarle. "Cerco di far convivere tradizioni e modernità. E non è sempre facile: ogni tanto mi scontro con mio padre, io vado su Instagram, lavoro con i social, lui ha un’altra idea. Ma mi ha anche molto aiutata a capire la storia che ho ereditato" ha affermato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Proprio sul suo profilo Instagram da 170mila follower si è mostrata nel letto d'ospedale dopo un incidente in moto. È nota la passione della Principessa per le due ruote: tutto è nato con la Harley Davidson che ha avuto in dono per i 18 anni. "Chi ha detto che i diamanti siano i migliori amici delle donne?" ha scritto quando ha mostrato il regalo ai follower, su Instagram nel 2021.

Proprio la moto, però, le è costata cara. Infatti ha raccontato di aver avuto un brutto incidente: è viva per miracolo. Fatale è stato il casco, che di fatto le ha salvato la vita. Per questo ci ha tenuto a ribadire quanto sia importante indossarlo sempre, quando si è in sella alle due ruote, per proteggersi e tutelarsi, evitando gli esiti peggiori.

Su Instagram la Principessa ha scritto:

Sono incredibilmente fortunata a essere viva. Mi sono schiantata a testa in giù contro un muro mentre ero in moto e sono finita in rianimazione in Terapia Intensiva. Sopravvivere a tutto questo è stato a dir poco un miracolo.Volevo condividere la mia esperienza, perché ora più che mai ho capito che le moto sono potenti ed emozionanti, ma anche spietate. Guidate con prudenza. Indossate protezioni complete, soprattutto un casco adeguato. Il mio mi ha salvato la vita. Il mio più profondo ringraziamento va allo straordinario team del Centre Hospitalier Princesse Grace per le cure specialistiche prestate in quei giorni critici e al team medico d'urgenza e ai soccorritori sul posto, le cui azioni rapide e decisive in quei primi momenti hanno fatto la differenza.