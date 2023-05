La principessa Charlotte è la ‘copia’ di lady Diana: i dettagli che svelano la somiglianza La somiglianza tra la principessa Diana da bambina e la nipotina Charlotte è evidente soprattutto nelle espressioni, dal broncio al sorriso.

La principessa Charlotte, per molti versi, è stata la vera star dell'incoronazione del nonno Carlo III. Il piccolo Louis ha divertito il pubblico con le sue espressioni, mentre il fratello maggiore George ha avuto il ruolo di paggio d'onore. Lei, sempre composta e perfettamente calata nel ruolo, ha incantato tutti i presenti con il suo abito bianco (simile a quello di mamma Kate Middleton) e in molti, guardando le sue espressioni, ci hanno visto un riflesso della nonna che non ha mai conosciuto: lady Diana Spencer.

Charlotte è l'idolo dei social

Charlotte, otto anni appena compiuti, accompagna sempre più spesso i genitori nelle occasioni ufficiali: anche se di recente è stata al centro di un'assurda polemica, la principessina è molto amata per le sue impeccabili maniere. Non di rado ‘bacchetta' i fratelli maschi se non rispettano le regole dell'etichetta in pubblico.

Lady Diana prima del matrimonio

Per questo spesso i commentatori ci hanno visto la degna erede della bisnonna Elisabetta II, che in 70 anni di regno non ha mai commesso un passo falso di fronte alle telecamere. Le sue espressioni dolci e ‘furbette' però suggeriscono un'altra marcata somiglianza: Charlotte somiglia ogni giorno di più a Diana Spencer.

La principessa Charlotte

La somiglianza tra lady Diana e Charlotte

La somiglianza è tornata al centro del dibattito dopo l'incoronazione, ma sui social e sui tabloid inglesi da anni si mettono a confronto le foto di Charlotte bambina e di Diana alla sua età. Stessi capelli chiari, stessi occhi azzurri e stesso sorriso. Diana Spencer era più bionda, ma la parentela tra le due non potrebbe essere più marcata nelle espressioni: dai sorrisi alle smorfie di disappunto, fino al tenero broncio. Quindi, Charlotte somiglia più alla nonna Diana o alla bisnonna Elisabetta? Solo il tempo lo dirà per certo.