La nuova vita di Mako a New York: l’ex principessa giapponese ha rinunciato a soldi e trono per amore

Mako Komuro (2021)

Sappiamo quanto le vite dei royals siano per loro natura vite esposte, perennemente sotto i riflettori, davanti agli occhi di tutto il mondo. Non è un peso facile da reggere e lo sa bene Mako Komuro, ex principessa della famiglia imperiale giapponese, che al clamore ha preferito una tranquilla vita nell'anonimato a New York City, in compagnia della sua dolce metà. Per amore ha abbandonato patria, amici e famiglia, senza alcun rimpianto e senza pensarci troppo. Ha sfidato la tradizione, in nome di un sentimento più forte dei soldi e del trono.

Come vive oggi Mako Komuro

"Se incontraste Mako e Kei Komuro per strada, non li riconoscereste" scrive Tom Sykes, autore della newsletter Royalist del Daily Beast. "È questo che rende la loro storia così sorprendente. È in evidente contrasto con quella di Harry e Meghan, che hanno anche loro abbandonato la vita reale, ma hanno ricercato la massima visibilità. Di conseguenza, la loro vita è un susseguirsi di libri, offerte Netflix, interviste e Instagram. Ciò che Mako e Kei hanno dimostrato è che è possibile lasciare una famiglia reale e vivere una vita autenticamente privata, se è quello che si desidera davvero" continua l'esperto.

L'ex principessa Mako è riuscita in qualcosa in cui non era riuscita neppure Lady Diana. Quest'ultima, forse perché era davvero amatissima ed estremamente popolare, non è mai riuscita a defilarsi, anche dopo la separazione dal principe Carlo l'anno. L'interesse del pubblico e dei media nei suoi confronti non si è mai placato, è sempre rimasto suo malgrado altissimo. Diverso il caso dei Sussex: anche dopo la cosiddetta Megxit, Harry e Meghan non hanno mai smesso di far consapevolmente parlare di loro, scegliendo anche di lavorare nel mondo dei media e dell'intrattenimento. Mako Komuro, viceversa, è realmente fuggita da tutto e tutti, costruendosi una nuova vita, una nuova identità, una nuova esistenza. Chiaramente, questo è stato possibile anche per via del minore interesse nei suoi confronti, non paragonabile a quello verso lady D, nonostante la sua storia abbia davvero dell'eccezionale.

Ha rinunciato a tutto per amore e dopo il matrimonio ha lasciato il Giappone e si è trasferita a New York, dove conduce una vita normalissima: prende l'autobus, fa la spesa, passeggia indisturbata, ha un lavoro. In quanto figlia maggiore del principe ereditario Akishino e della principessa ereditaria Kiko nonché nipote dell'imperatore Naruhito, a lei spettava il trono. Ora, invece, in linea di successione c'è prima il fratello, il principe Hisahito e poi la sorella, la principessa Kako. Mako è stata la nona donna della famiglia imperiale ad abdicare per sposare un cittadino comune. La sua grande colpa, infatti, è stata quella di innamorarsi di un plebeo. Sposando Kei (con una cerimonia privata in Giappone nell'ottobre 2021) ha perso lo status di membro della Famiglia Imperiale. Aveva diritto a una dote di circa 150 milioni di yen (all'epoca pari a circa 1,3 milioni di dollari), ma rinunciò anche a quella al momento del matrimonio.

A New York i due vivono in modo molto discreto e le poche volte che sono stati paparazzati erano nei pressi del loro appartamento, vestiti in modo assolutamente casual. "Mako e Kei sono riusciti a farsi da parte senza finire sotto i riflettori – scrive Tom Sykes – Hanno resistito alla tentazione di fare soldi e sono riusciti a sparire nella vita di tutti i giorni. La relazione tra Mako e Kei non è stata priva di sacrifici e sono sicuro che abbiano dovuto affrontare delle sfide. Ma non sappiamo quali siano. Ed è proprio questo il punto".