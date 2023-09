La nuova star dei social è il cane di Ronn Moss: Prince a Venezia ha sfilato in smoking Ronn Moss nelle occasioni speciali non si separa mai dal suo cagnolino Mr Prince. Lo ha portato con sé anche sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

A cura di Giusy Dente

Ronn Moss e Prince a Venezia 2023

Sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2023 hanno sfilato attori, registi, influencer: la città si animata di tantissimi volti noti e celebri del mondo dello spettacolo, desiderosi di festeggiare il cinema in grande stile. La kermesse da 80 anni ospita vip provenienti da ogni parte del mondo. Quest'anno ci sono state alcune pesanti assenze: molti hanno scelto di non partecipare all'evento, come segno di protesta e aderendo allo sciopero che da luglio scuote il settore cinematografico. Jessica Chastain non a caso ha indossato una T-shirt manifesto, per dimostrare la sua solidarietà ai colleghi. Sono invece volati in Italia Georgina Rodriguez (diva in rosso fuoco), Jacob Elodri (nuova icona di stile), Carla Bruni (con tre look da top), Adriana Lima (che ha sfilato vestita di cristalli). Presenti anche Ronn Moss con la moglie Devin DeVasquez: ad attirare l'attenzione, però, è stato il pelosetto in loro compagnia.

Ronn Moss e Prince

Ronn Moss sfila con Prince

Ronn Moss e sua moglie hanno partecipato alla prima del film Hors-Saison. Il famoso Ridge Forrester della soap opera Beautiful ha sfilato sul red carpet con un cagnolino nella borsetta. I due non si separano mai dal loro animaletto a cui sono davvero affezionatissimi: era con loro anche alla precedente edizione della kermesse. Il cane si chiama Prince ed è stato accolto in famiglia nel 2016.

Ronn Moss in Petrelli

L'attore ama molto gli animali domestici: in passato possedeva uno Shih tzu di nome Romeo e un Jindo coreano di nome Nayo: "Sono come due bambini in casa e vengono trattati come tali". Lo stesso trattamento affettuoso e pieno di attenzioni viene riservato anche a Prince, che sfoggia spesso collarini personalizzati. Sul red carpet di Venezia ha sfilato con un look elegantissimo, coordinato a quello di Ronn Moss.

Leggi anche Valentina Fradegrada, i sexy look della nuova fidanzata di Kevin Prince Boateng

Smoking anche per il cagnolino, opera della sartoria Zanaboni, atelier italiano specializzato soprattutto in abiti da sposa. Per il piccolo Prince la Maison ha realizzato un mini tuxedo black and white con papillon e con tanto di diamantino scintillante. Impossibile staccargli gli occhi di dosso e difatti sui social le sue foto hanno riscosso molto successo. Il cagnolino ha persino un suo personale account Instagram da oltre 30 mila follower, dove viene descritto così: "Sono un teacup chorkie che pesa 2,5 libbre. Ho 9 anni e ho viaggiato in oltre 16 Paesi". I cani influencer divertono, inteneriscono, ma soprattutto giovano alle tasche dei loro padroni.