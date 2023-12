La manicure di Kate Middleton: quali regole deve seguire la principessa e come imitarla L’etichetta in fatto di beauty all’interno della royal family è molto rigida. La futura regina deve rispettare una serie di dettami che le impongono una sofisticata sobrietà, dal make-up alle unghie. Questo però non le impedisce di avere delle mani perfette, ammirate e imitate.

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo aver visto quali regole deve seguire Kate Middleton per truccarsi, un'etichetta rigida che vieta counturing e rossetto rosso e per cui la futura regina ha dovuto rinunciare al suo tanto amato smokey eyes, anche la manicure deve rispettare alcuni dettami. La principessa del Galles, infatti, deve in generale puntare su un look acqua e sapone, mai troppo marcato e questo coinvolge, ovviamente, anche le unghie. Rigorosamente nude le mani devono comunque essere molto curate.

Kate Middleton

Le regole della manicure di Kate Middleton

Le donne della royal family devono avere sempre una manicure impeccabile ma impercettibile. Unghie corte e toni neutri, l'etichetta vieta di sfoggiare smalti dai colori accessi o addirittura scuri. Kate Middleton non ha mai disobbedito a queste prescrizioni e ha sempre sfoggiato sfumature mai più audaci del rosa tenue.

Un dettaglio della manicure di Kate Middleton

Non si può dire lo stesso della cognata Meghan Markle che nel 2018, quando era ancora membro senior della royal family, si è presentata ai British Fashion Awards sfoggiando uno smalto nero. Un look total black dalle spalle scoperte che le ha creato non pochi problemi, anche in relazione alla foto poi apparsa su Instagram su un account non ufficiale e oscurata subito dopo.

Leggi anche Jacques e Gabriella di Monaco compiono 9 anni, il regalo speciale di Alberto II e Charlene

Kate Middleton

Come copiare la manicure di Kate Middleton

Kate Middleton da quando ha sposato il principe William non ha quasi mai osato infrangere così apertamente l'etichetta, tranne in rare occasioni, come la scorsa Pasqua che l'ha vista sfoggiare uno smalto rosso, oppure durante una visita ufficiale in Pakistan nel 2019 dove, togliendosi le scarpe, ha mostrato le unghie dei piedi colorate. Tolte queste eccezioni ha sempre optato per delle mani semplici ma luminose. Infatti la manicure della principessa del Galles è il trend del momento, la più desiderata e la più imitata.

Kate Middleton

Non che sia una scelta particolarmente innovativa, ma le unghie corte, facilmente gestibili colorati di nuance naturali o milk, con un finish trasparente ma brillante, sono adatte ad ogni occasione, perfette da mattina a sera. Semplicissime da fare anche a casa applicando uno smalto gel sopra il foil per amplificarne i riflessi. I foil sono una delle tendenze del momento, dei fogli sottili laminati da applicare sull'unghia e si adattano a ogni tipo di ricostruzione, dal semi permanente al gel.

Kate Middleton