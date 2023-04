Kate Middleton rompe la tradizione reale della manicure nude: stupisce con lo smalto rosso Per Kate Middleton lo smalto rosso è una novità: la consuetudine reale non prevede questa nuance per la manicure, ma a Pasqua ha fatto uno strappo alla regola.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton è sempre molto rispettosa del dress code reale e del protocollo in fatto di stile. Non ha mai trasgredito le regole imposte a un membro della royal family e per questo ha sempre sfoggiato dei beauty look neutri e leggeri: al massimo un velo di blush. Ma qual è il suo smalto preferito? La manicure che si addice a una futura regina è rosa o trasparente: ecco perché vederla a Pasqua con le unghie tinte di rosso è stata una vera sorpresa!

Il look pasquale di Kate Middleton

Il principe e la principessa del Galles nel giorno di Pasqua hanno preso parte alla tradizionale funzione religiosa assieme agli altri membri senior della famiglia reale. La coppia era assieme ai tre figli, i principini Louis, Charlotte e George. Hanno coordinato i loro look all'insegna del blu. La principessa era elegantissima nel suo cappotto (riciclato) firmato Catherine Walker, con pochette e cappellino abbinati. Ai più attenti non è sfuggito un dettaglio inedito: lo smalto rosso!

Kate Middleton fa uno strappo alla regola con la manicure rossa

Sotto il regno della regina Elisabetta II le donne della royal family si sono sempre attenute a una regola ben precisa, in fatto di beauty look, che è sempre stata rispettata da tutte (o quasi). La sovrana non amava gli smalti colorati: trovava quello rosso fonte di distrazione e ha sempre usato la stessa tonalità di smalto beige per tutta la vita. Proprio lei, famosa per i cappotti di nuance sgargianti usati per essere sempre ben visibile tra la folla, era una fan delle manicure neutre, più eleganti e più indicate per gli impegni ufficiali.

Gli azzardi non erano certo visti di buon occhio. Ecco perché fece molto scalpore quando, pochi mesi dopo il matrimonio, Meghan Markle indossò lo smalto nero per un'apparizione a sorpresa ai British Fashion Awards, nel dicembre 2018. E non a caso la prima volta che Diana indossò lo smalto rosso fu col suo famigerato Revenge Dress, la notte in cui Carlo confessò la sua infedeltà. Kate Middleton non indossa mai lo smalto: ha fatto un personale strappo alla regola nel giorno del matrimonio e in pochissime altre occasioni, ma adeguandosi sempre alla regola non scritta dello smalto beige, rosa, nude o trasparente.

Nel 2019 durante una visita in Pakistan ha osato con lo smalto rosso, ma sulle unghie dei piedi. Nel giorno di Pasqua, la principessa ha stupito tutti con una manicure mai vista, nuovamente all'insegna del rosso. È la prima volta durante un'uscita pubblica, da quando ha sposato il principe William nel 2011. Che sia iniziata una nuova era sotto il trono di Carlo III, anche in fatto di dress code reale?