La leggenda dell’arco di Cupido: Noemi spiega perché il solco tra labbra e naso ha questo nome Perché l’arco di Cupido, il solco tra labbra e naso, si chiama così? Noemi lo ha spiegato a Mr.Daniel, raccontandogli una leggenda dell’antica Grecia.

Come nel 2021, anche quest'anno sarà per Noemi un febbraio particolarmente importante. La cantante è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2022. La kermesse si svolgerà dall'1 al 5 febbraio e per lei si tratta della seconda partecipazione consecutiva (la settima in totale). L'anno scorso sul palco dell'Ariston ha celebrato la sua rinascita. Veniva da un periodo intenso in cui si era messa alla prova artisticamente e umanamente e ne era uscita diversa, dentro e fuori. Il drastico cambiamento estetico, cioè il notevole dimagrimento, è stato solo una parte della trasformazione: ha perso ben circa 15 chili. Ma la verità è che come ha confidato lei stessa a Fanpage.it sentiva l'urgenza di liberarsi dei suoi fardelli, esteriori e soprattutto interiori. Oggi è una donna nuova, sicura e fiera di sé.

Noemi truccata da Mr.Daniel

Noemi è stata la diva della scorsa edizione del Festival di Sanremo: impossibile non notare tutta la sua luce, che nulla aveva a che fare con gli scintillanti ed eleganti abiti da sera indossati. Emanava la luce di chi ha raggiunto un equilibrio, di chi è sereno e in pace con se stesso, di chi ha trovato un centro. Nel suo nuovo corpo e con la sua nuova immagine la cantante sta benissimo, ma è autentica tanto in queste vesti più glamour che in versione acqua e sapone. La neo 40enne (compiuti proprio pochi giorni fa) è a proprio agio anche senza make-up, non ha bisogno di mostrarsi necessariamente impeccabile e truccata e lo ha dimostrato più volte.

Certo, farsi truccare da Mr.Daniel è sempre un'esperienza e lei ne ha approfittato! Il make-up artist è amatissimo dalle celebrities: ha avuto modo di lavorare con Elodie, Nilufar Addati, Giulia De Lellis, Paola Turani ma anche Georgina Rodriguez. Per Noemi ha scelto un make-up con occhi in primo piano, evidenziandone il colore verde, perfetto coi suoi ormai iconici capelli rossi. Sulle labbra solo un velo di lipstick nude-rosato e matita, con arco di Cupido enfatizzato: è il solco tra labbro superiore e naso. Nel marcare questo preciso punto della labbra (alcune donne ricorrono alla chirurgia, pur di accentuarlo ancora di più), è stata la cantante a sorprendere il make-up artist con una storia che nemmeno lui conosceva.

Gli ha raccontato un'antica leggenda appartenente alla mitologia greca: "Secondo gli antichi, decidevamo prima di nascere tutta la nostra la vita con le tre parche: una filava, una tesseva, una filava. Dopo tutte le scelte che l'anima faceva, poco prima di nascere Mercurio metteva il dito sulla bocca, per cancellare la memoria dell'anima, che avrebbe vissuto la sua vita inconsapevole di tutte le scelte fatte. E questo è il segno di quel gesto". Il solco tra labbro superiore e naso ricorda la forma dell'arco posseduto dal messaggero dell'amore.

In realtà una leggenda simile appartiene anche alla tradizione ebraica. Nella Torah si racconta che il solco si forma nel momento in cui i neonati incontrano per la prima volta il proprio angelo custode (o angelo della dimenticanza): lui sfiora le loro labbra col dito, come a fare il gesto del silenzio, per cancellare dalla loro memoria tutto ciò che è avvenuto nel grembo materno.