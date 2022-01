Correggere i difetti con il make-up: come assottigliare il naso e rimpolpare le labbra in modo naturale Sapete che potete utilizzare il make-up per mascherare le imperfezioni ed esaltare i punti forti del vostro viso? Ecco quali sono i segreti di cui servirsi regolarmente durante la propria beauty routine.

A cura di Valeria Paglionico

Sapete che è possibile correggere le piccole imperfezioni semplicemente utilizzando il trucco? Sebbene possa sembrare assurdo, esistono specifiche tecniche di make-up che permettono di mascherare i difetti, ingentilire i lineamenti e mettere in risalto i punti forti del proprio viso. Edy London, una celebre make-up artist che lavora spesso con star di fama internazionale, ha rivelato quali sono tutti i piccoli trick da usare quotidianamente per vantare un aspetto da urlo. No all'eye-liner nero per chi ha gli occhi piccoli, contouring per "modellare" il naso, un esfoliante labbra per renderle più carnose: ecco le "magie" da realizzare con il trucco.

Come esaltare gli occhi piccoli – Come ingrandire gli occhi piccoli? Innanzitutto non utilizzando l'eye-liner sulla palpebra. Lo sguardo va esaltato con ciglia finte, rimmel e ombretto: quest'ultimo, in particolare, deve essere brillante nella parte interna dell'occhio (così da aprirlo al massimo) e più scuro sulle zone laterali. Si può puntare, ad esempio, su un make-up smokey eyes, magari scegliendo la nuance che meglio si adegua al proprio incarnato.

Come truccarsi se si ha il viso rotondo – Quando si ha il viso rotondo, è importante giocare con la base, facendo particolare attenzione all'applicazione del blush che deve mettere in risalto gli zigomi. Per non commettere errori ci si può aiutare con la mano, posizionandola tra la parte superiore dell'orecchio e la bocca: è lì che andrà applicato il blush. Attenzione al pennello che si utilizza, l'ideale è il modello piatto e rettangolare.

Come mascherare il doppio mento – Quando il problema è il doppio mento, è necessario utilizzare il contouring. Il fondotinta da scegliere deve essere di due tonalità più scuro rispetto al proprio incarnato, va applicato al lati del mento prima di essere sfumato con un pennello. L'effetto di luce ombre che si verrà a creare lo farà apparire più piccolo.

Come modificare la forma delle sopracciglia – Prendersi cura delle sopracciglia è fondamentale per esaltare la femminilità del proprio viso ed è per questo che la loro forma deve essere spesso affinata. Per renderle più folte basta usare una matita ad hoc, mentre per medellarle basta applicare un tocco di correttore sulla zona appena sopra le palpebre.

Come rimpolpare le labbra – Chi ha le labbra molto sottili sarebbe disposto a tutto pur di renderle più carnose. Può farlo con il trucco e la cosa originale è che la cosa non implica l'uso di matite colorate o rossetti marcati, l'unica cosa che serve è un esfoliante. Il motivo? Elimina la pelle morta ed esalta la naturale bellezza della bocca. A quel punto il rossetto donerà un effetto decisamene più naturale.

Come assottigliare il naso – Il naso può essere assottigliato con il make-up, soprattutto se si è particolarmente abili con il contouring. Dopo aver realizzato la base con primer e fondotinta, è possibile creare un gioco di luci ombre con un fondotinta di 2-3 tonalità più scure rispetto al proprio incarnato. Questo va steso sulle parti laterali del naso, come se si volessero disegnare due linee dritte in verticale. Come ultima cosa, è necessario "scurire" anche la punta del naso (soprattutto se si vuole "modificare" la sua lunghezza). Meglio non servirsi di un pennello troppo appuntito, si rischia di non sfumare bene il prodotto.