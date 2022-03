La gravidanza glamour di Rihanna: mostra il pancione in tutina cut-out e occhiali coordinati Rihanna è incinta ma la gravidanza non le ha impedito di partecipare alla Paris Fashion Week. Nelle ultime ore ha preso parte a un party organizzato da Bulgari e ne ha approfittato per mostrare ancora una volta il pancione con un look glamour dai dettagli nude.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato ASAP Rocky e non potrebbe essere più felice. Inizialmente aveva preferito tenere la notizia della gravidanza nascosta ma ora le cose sono cambiate e non perde occasione per mettere in mostra il meraviglioso pancione. È fin da quando ha fatto l'annuncio in piumino rosa che ha puntato sempre su look glamour e sexy: top con le perline sul ventre, maxi pellicce colorate, body stringati, in ogni suo outfit premaman c'è qualche dettaglio nude. La dolce attesa non le ha impedito di prendere parte alle Fashion Week di Milano e Parigi e non sorprende che nelle ultime ore abbia partecipato addirittura al party di Bulgari, facendo trionfare il suo stile da futura mamma provocante e trendy.

La jumpsuit celeste di Rihanna

Rihanna è volata a Parigi per la Paris Fashion Week ed è apparsa spesso in pubblico col suo splendido pancione in vista, da quando ha assistito alla sfilata di Off-White col minidress di pelle color cipria a quando ha lasciato tutti senza parole in lingerie allo show di Dior. Di recente ha partecipato al party di Bulgari e ha puntato tutto su un outfit perfetto per la primavera per le future mamme che non hanno paura di osare. Ha sfoggiato una jumpsuit in celeste acceso, un modello aderentissimo con dei tagli cut-out su seno e ventre. Fa parte della collezione Primavera/Estate 2022 di Stella McCartney ed è stata abbinata a un paio di occhiali da sole con la montatura in tinta di Gucci.

Rihanna in gravidanza non ha paura di osare

Chi ha detto che una donna incinta deve necessariamente mascherare il pancione con abiti over e look premaman abbondanti? Rihanna ha dimostrato che non bisogna avere paura di osare in gravidanza, un periodo in cui ogni donna raggiunge il culmine della sua femminilità. Non sorprende, dunque, che abbia mantenuto invariato il suo stile provocante e glamour, sfidando il freddo pur di mettere in mostra le forme modificate dalla dolce attesa. Stringe, dettagli nude, cappottini portati sbottonati sul ventre: la popstar non si è mai sentita tanto bella e raggiante. Quante sono le future mamma che prenderanno ispirazione dai suoi look super sexy?