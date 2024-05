La famiglia reale ha un fornitore ufficiale di manici di scopa, i royal warrant più particolari

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

Re Carlo III

Carlo III ha di recente revisionato la lista dei royal warrant, le aziende che riforniscono ufficialmente la casa reale britannica. Trascorsi due anni dalla morte del precedente monarca, il sovrano in carica può rivedere la lista dei mandati reali rinnovandoli o meno. I marchi che vengono confermati o aggiunti alla lista ricevono uno speciale sigillo da apporre sulle etichette e si stima che le loro vendite vedano un aumento con conseguente incremento del 10% sul prezzo. Attualmente la lista dei royal warrant comprende più di 800 aziende tra cui, le più note, sono sicuramente Burberry e Twinings. Ma ricevono il royal warrant solo gli abiti, infusi e prodotti beauty, nel corso degli anni il sigillo è stato apposto sugli oggetti più particolari.

Manici di scopa

La famiglia Nash produce manici di scopa da oltre 300 anni, un'impegno nel settore che è stato riconosciuto dalla regina Elisabetta nel 1999. Il marchio riforniva la royal family di circa 120 scope all'anno, prodotte nel suo laboratorio di Tadley nell'Hampshire. Le stesse scope sono comparse anche in alcuni film di Harry Potter ma, purtroppo, non figura nell'elenco dei fornitori ufficiale di re Carlo III.

Il cappellaio che inventò la bombetta

Fondato nel 1676, Lock & Co. è il negozio di cappelli più antico del mondo ed è famoso per aver inventato la bombetta. Il sigillo reale è stato ottenuto dall'azienda nel 1956 ed è stato confermato anche quest'anno. Dopo aver avuto un mandato dal principe Filippo ora può vantare il titolo di cappellaio del re.

Carlo III

Abiti da re, il sarto più antico del Regno Unito

Con il record di 12 incoronazioni, Ede & Ravenscroft, è famosa per fornire gli abiti famiglia reale. Fondata nel 1689 è considerato il sarto più antico del mondo. Nel 1953 realizzò la veste di velluto di seta che Elisabetta II indossò il giorno in cui venne incoronata regina, mentre lo scorso anno Carlo III ha utilizzato quella realizzata per re Giorgio VI nel 1937. L'attuale sovrano aveva scelto la sartoria anche per realizzare il mantello sfoggiato il giorno dell'investitura a principe di Galles nel 1969 e conserva il mandato reale per la realizzazione dei suoi abiti. Tra le altre cose Ede & Ravenscroft fornisce anche le uniformi per gli studenti di Oxford e Cambridge e gli abiti di corte per giudici e avvocati, parrucche comprese.

I fucili da caccia dei Windsor

La famiglia reale, si sa, ama la caccia e per le battute ha dei fucili di fiducia. A rifornire i Windsor di queste armi è Jameson Purdey & Sons che ricevette il suo primo royal warrant nel 1868 dall'allora principe di Galles, poi re Edoardo VII. Lo concesse anche la regina Vittoria, un decennio dopo. Anche quest'anno l'azienda è compresa nella lista dei fornitori ufficiali.

Carlo III

Re Carlo e la passione per le camicie

Turnbull & Asser fornisce camicie su misura a uomini illustri, sia reali che fittizi, dal 1885. Da Sir Winston Churchill a James Bond, i capi sono realizzati utilizzando tessuti italiani e bottoni in madreperla. Quando nel 1980 a re Carlo fu concesso da sua madre il potere di conferire mandati reali, il camiciaio fu tra le prime aziende a beneficiarne. Tra i tanti pezzi realizzati dall'azienda, Turnbull & Asser ha creato la camicia indossata da Sua Maestà durante la sua Incoronazione nel 2023. Il mandato reale è stato rinnovato anche quest'anno.

Farmacia omeopatica, passione del re

Ainsworth, farmacia che produce rimedi tradizionali a base di erbe e fiori per "aiutare a promuovere sentimenti positivi e affrontare i disturbi emotivi", è stata insignita di un mandato reale nel 1980. Rinnovato anche quest'anno, il re ha sempre espresso la sua opinione favorevole sui rimedi omeopatici, affidandosi anche a un medico criticato per il suo approccio naturalistico.

Re Carlo e la regina Camilla

Produttori di guanti

Dents, fondata nel 1771, fornisce guanti in pelle fatti a mano alla famiglia reale. L'azienda ottenne il mandato reale nel 1841 e realizzo modelli per svariate incoronazioni, come per quella di Giorgio VI, riutilizzato anche da re Carlo per l'evento l'anno scorso. Una scelta dettata dall'attenzione del sovrano alla sostenibilità. L'azienda ha ricevuto anche quest'anno il royal warrant.

Le bandiere dei palazzi reali

Flying Colours, un produttore di bandiere con sede nello Yorkshire, ha ricevuto un mandato reale nel 2007. L'azienda, fondata solo nel 2000, ha realizzato la bandiera che adornava la bara della regina Elisabetta II nella cattedrale di St Giles a Edimburgo nel 2022. Fu ordinata un anno prima della morte della regina senza gli accessori necessari per essere issata su un'asta della bandiera, il che significa che fu ordinata come telo da bara. Una bandiera del Regno Uniti realizzata dalla compagnia viene regolarmente sventolata dal Castello di Windsor, ma quest'anno l'azienda non ha visto il suo mandato rinnovarsi.

Re Carlo e la regina Camilla

Servizio di trasloco

Fondato nel Norfolk, Abels è un servizio di trasloco e deposito che ha ottenuto il mandato reale nel 1988. Specializzati nel trasloco di oggetti d'antiquariato e specialistici come pianoforti e orologi a pendolo. Quell'anno, trasferirono i regali di nozze reali da Kensington Palace a Highgrove dopo che il principe Carlo e la principessa Diana si sposarono nella cattedrale di St Paul. L'azienda non figura tra i fornitori ufficiali.