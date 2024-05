video suggerito

Quali sono i brand di bellezza più amati dai Royals: dai profumi floreali alle creme corpo di lusso Quali sono i prodotti beauty più amati dai rappresentanti della Royal Family? Ecco alcune delle creme e dei profumi super gettonati tra le mura di corte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Royal Family inglese viene ormai considerata iconica, il simbolo dell'eleganza per eccellenza capace di rispettare delle regole convenzionali e senza tempo a ogni apparizione pubblica. Oltre a essere sempre sul pezzo in fatto di stile e tendenze, i membri di casa Windsor si sono costantemente distinti anche per bellezza, il loro segreto? Si prendono regolarmente cura di sé, facendo attenzione sia alla skincare che al make-up in modo impeccabile. In pochi, però, conoscono i nomi dei brand beauty più amati dai re, dalle regine e dagli eredi al trono: ecco quali sono i prodotti a cui i maggiori rappresentanti della nobiltà britannica non riescono proprio a rinunciare.

Elisabetta II, la prima reale a rivelare i suoi segreti beauty

La regina Elisabetta II, un'indiscussa icona fashion fin da giovanissima, è stata una delle prime reali inglesi ad aver svelato i suoi segreti di bellezza, "spogliando" così i monarchi dalla loro aura di assoluta perfezione. È stata proprio lei ad aver rivelato alcuni dei brand beauty amati a corte che hanno ottenuto il Royal Warrants of Appointment, il prestigioso attestato che li rende produttori ufficiali della casa reale. Il primo è Elizabeth Arden, di cui vengono apprezzate soprattutto l'iconica creama Eight hour cream e il rossetto Beautiful Color Matte Lipstick (entrambi amati sia dalla compianta sovrana che da Lady Diana). Un altro marchio che non manca mai nei beauty case reali è Clarins, dalla crema mani al balsamo labbra, fino ad arrivare ai trucchi dal finish naturale.

I profumi più amati dai Royals

Molton Brown è molto apprezzato per le sue creme di lusso caratterizzate da profumazioni british e packaging eleganti, mentre Floris è una storica Maison di profumi legata alla casa reale fin dal 1818, ovvero da quando re Giorgio IV era sul trono e richiedeva personalmente le fragranze prodotte dal marchio perché gli ricordavano l'odore dei giardini reali. Ancora oggi Carlo III ha deciso di proseguire questo rapporto "reale" con il brand, che poco prima della morte di Elisabetta II firmò per lei un'edizione speciale per il suo giubileo.

Leggi anche Qual è la differenza tra eau de toilette e eau de parfum e cosa cambia tra i profumi