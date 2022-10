Kylie Jenner posa in lingerie: infiamma i social col corsetto sbottonato I look audaci e provocanti sono i preferiti di Kylie Jenner. Lo ha ancora una volta dimostrato posando in sexy lingerie total black.

A cura di Giusy Dente

Kylie Jenner in questo periodo ha da un lato i successi professionali e dall'altro i problemi sentimentali. L'imprenditrice ha da poco lanciato una nuova linea di make-up a tema Gotham, la Batman Collection in collaborazione con la Warner Bros. e la Dc Comics. Ma è in un periodo di crisi col compagno Travis Scott, accusato di averla ripetutamente tradita con la modella Rojean Kar. Lui ha smentito, mentre nessun commento è trapelato dall'influencer. Alcuni fan e follower, però, hanno interpretato le sue ultime foto come scatti provocatori "post rottura".

Kylie Jenner audace in lingerie

I look dark e total black, audaci e provocanti, sono i preferiti di Kylie Jenner. L'imprenditrice, all'indomani delle insistenti voci sui ripetuti tradimenti del suo compagno, ha condiviso sui social delle foto sexy in lingerie. Negli scatti la 25enne indossa un corsetto attillato nero con profonda scollatura, portato coi gancetti aperti. Come sua sorella Khloe Kardashian (ossessionata dalla manicure), anche Kylie Jenner ama curare le unghie.

In questo caso ha optato per delle unghie lunghe appuntite a mo'n di artigli, con smalto nero. Ha completato il tutto con poco make-up in viso (solo un tocco di blush rosato) e capelli effetto bagnato. Ha poi aggiunto un dettaglio di lusso: una borsa di Balenciaga. La borsa presenta tracolla a catena dorata e logo con iniziale B in oro anticato applicata sulla chiusura magnetica borchiata. Costa 2450 euro. Per finire, c'è anche una novità sulla bocca: un anello applicato sul labbro inferiore.

in foto: borsa Balenciaga

Kylie Jenner fa pace col suo corpo

L'influencer a febbraio ha dato alla luce il suo secondogenito. In un recente episodio di The Kardashians ha raccontato di aver vissuto male il post partum e di aver pianto per settimane, in balia di una forte crisi emotiva e di una leggera depressione. Ha confessato che il problema non riguardava solo il suo umore e i suoi sentimenti da neo mamma, ma anche il rapporto col proprio corpo.

Da donna ha avuto difficoltà a gestire i cambiamenti fisici della gravidanza e ci è voluto del tempo, prima di ricominciare a guardarsi allo specchio con amore. Adesso il peggio è passato, ha ancora delle giornate no, ma ha imparato ad accettarsi così com'è, senza l'ossessione per il peso, la taglia, la perfezione. E forse le foto in lingerie sono proprio la dimostrazione di una rinnovata fiducia in se stessa e nel potere della femminilità.