Il testamento di Khloe Kardashian: vuole la manicure settimanale anche in caso di coma Khloe Kardashian non rinuncia alla manicure: in caso di coma vuole ugualmente fare le unghie una volta a settimana. Lo ha fatto scrivere nel testamento.

A cura di Giusy Dente

Se c'è una cosa a cui Khloe Kardashian non rinuncerebbe mai e poi mai, quella è la manicure settimanale. L'influencer è ossessionata dalle unghie, che cura in modo maniacale: mani sempre in ordine e perfette, è quasi un imperativo. In ogni occasione sfoggia qualcosa di diverso e originale: unghie lunghe a stiletto, french manicure rettangolare, smalto glitterato o fluo o ancora in tonalità pastello. Insomma, le piace cambiare e sperimentare. Non rinuncerebbe ad avere delle mani perfette neppure se fosse costretta a restare a letto. Lo ha fatto mettere per iscritto nel suo testamento.

Khloe Kardashian farebbe le unghie anche in coma

Khloe Kardashian nel suo testamento ha fatto una richiesta ben specifica, svelata in The Kardashians. La precisazione è arrivata sulla scia di alcuni problemi di salute che l'influencer ha dovuto fronteggiare: ha raccontato di aver rimosso un raro tumore al viso. Quello che pensava fosse un innocuo brufolo, dopo una biopsia si è rivelato tutt'altro: un nodulo maligno. Si è quindi dovuta sottoporre a un'operazione immediata.

Medici, chirurgia, ospedale: entrare in contatto con tutto questo l'ha fatta riflettere sul suo futuro e sulla possibilità, un giorno, di non poter esprimere le proprie volontà. Si è quindi mossa in anticipo, nel caso in futuro avesse difficoltà a fare delle richieste, in situazioni gravi o difficili da gestire. Uno dei primi pensieri dell'influencer è stato la manicure.

Le unghie sono la sua ossessione e vuole che siano perfette anche qualora dovesse affrontare una lunga degenza o ancora peggio un coma. In caso di incoscienza o difficoltà a esprimersi, ha preventivamente fatto mettere per iscritto di voler continuare a godere dei servizi di Chaun Legend, il suo nail artist di fiducia.

Se fosse in coma Khloe vorrebbe comunque fare le unghie una volta a settimana: "Perché le persone verranno a trovarmi", ha specificato. E conoscendo la famiglia Kardashian, chissà che non ci scappi un selfie con lei incosciente a letto o l'intera puntata di un reality. Meglio essere preparati.