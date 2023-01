Khloe Kardashian e i farmaci per il diabete per dimagrire: la risposta alle accuse Khloe Kardashian è cambiata in modo drastico dagli esordi a oggi ma solo di recente è finita al centro delle polemiche. In molti l’hanno accusata di essere dimagrita dopo aver utilizzato dei farmaci contro il diabete (pur non essendo malata) ma lei non ci ha pensato su due volte a difendersi.

A cura di Valeria Paglionico

Khloe Kardashian è cambiata in modo drastico da quando ha fatto il suo esordio in tv a oggi. Così come praticamente tutte le sorelle Kardashian-Jenner, anche lei non ha resistito al richiamo del bisturi e ha fatto qualche piccolo ritocco estetico per piacersi di più (come lei stessa ha ammesso più volte nel reality dedicato alla sua famiglia). È stato però di recente che è finita ancora una volta al centro delle polemiche: dopo la pubblicazione di uno scatto fashion sulla rivista Sobret in molti l'hanno accusata di essersi trasformata in modo così estremo grazie a un insolito e pericoloso rimedio dimagrante. La star, però, non ha esitato a difendersi pubblicamente per mettere a tacere le polemiche.

Gli haters contro Khloe Kardashian

Negli ultimi anni Khloe Kardashian è dimagrita molto, apparendo radicalmente trasformata rispetto ai primi anni di successo. Sarà perché i risultati raggiunti con allenamento e dieta fanno gola a tutti o perché semplicemente si è sempre pronti per puntare il dito contro una star, ma la cosa certa è che molti utenti dei social hanno insinuato che la sorella di Kim si fosse servita di alcuni farmaci contro il diabete per perdere peso. Questi ultimi, infatti, vengono usati dalle persone malate per regolare l'insulina, così da frenare l'appetito e il desiderio di alimenti dolci. Se usati quando non si soffre di diabete, però, la cosa potrebbe provocare dei gravissimi problemi di salute.

Khloe Kardashian mentre si allena

Khloe Kardashian mette a tacere le polemiche

Dopo essere stata sommersa da commenti offensivi e denigratori, Khloe Kardashian ha deciso di intervenire personalmente per mettere a tacere le polemiche. Le sue parole sono state: "Parlo apertamente del mio naso rifatto e chiunque mi ammiri deve sapere che ho perso più di 60 chili nel corso degli anni". Insomma, non si sarebbe mai servita dei farmaci per dimagrire e ci ha tenuto a sottolineare di essere estremamente delusa dalla cattiveria delle persone. Anche la sorella Kim aveva subito un trattamento simile dopo essere dimagrita 16 kg per entrare nell'abito di Marilyn al Met Gala e, stanca delle polemiche, aveva dichiarato che si trattava solo di illazioni, visto che si alzava alle 6 del mattino per 5 giorni a settimana solo per allenarsi.