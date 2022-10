Khloe Kardashian pensa alla chirurgia: vuole rifare il seno per somigliare a sua sorella Kim Khloe Kardashian è pronta ad andare dal chirurgo estetico: vuole rifare il seno per somigliare di più a sua sorella, la “perfetta” Kim Kardashian.

Khloe Kardashian è stata di recente accusata da fan e follower di fare un eccessivo ricorso al fotoritocco, rendendosi quasi irriconoscibile. E in passato hanno ipotizzato anche un intervento al naso, che nel tempo si è assottigliato e ha assunto una forma più definita. L’influencer sembra subisca molto le pressioni dei canoni estetici: è qualcosa che affonda le radici già nell'infanzia, visto che sua madre voleva affidarla al chirurgo estetico quando aveva appena 9 anni, per correggere alcuni difetti. Oggi sembra che soffra molto il fatto di essere sorella di Kim Kardashian e Kylie Jenner, due icone di bellezza. Lo ha confermato in un episodio di The Kardashian andato in onda la scorsa settimana. Ha ammesso di voler rifare il seno, dopo aver visto le altre due in bikini: vorrebbe somigliare di più a loro, eguagliarle in termini di bellezza e "perfezione".

Khloe Kardashian pronta ad andare dal chirurgo

L'episodio One Night in Miami segue Kim e sua sorella minore Khloe a Miami in occasione dell'apertura di uno dei pop-up SKIMS della prima, mentre Kendall Jenner va a Las Vegas per promuovere il suo brand Tequila 818. La puntata dedica molto spazio a Khloe Kardashian, intenzionata seriamente a rivolgersi a un chirurgo estetico per rifare il seno. "Ci sto seriamente pensando, ci penso continuamente" dice spiegando i motivi della decisione.

"Lo voglio più pieno. Quando mi vedi in bikini non ho la scollatura abbondante come le mie sorelle" dice, facendo intendere che alla base della decisione c'è il confronto (poco sano e costruttivo) in particolare con con Kim. Nell’episodio si vede Khloe giocare con imbottiture e protesi mammarie in silicone, confermando di voler dare più pienezza al décolleté, un ritocco non troppo stravolgente, ma solo migliorativo, per restituirle sicurezza e non farla sentire a disagio quando è con le sorelle.

"Adesso sto indossando un top in lattice con un reggiseno, quindi stanno benissimo in questo momento, ma vorrei che fossero sempre così" ammette parlando del proprio seno. In diverse occasioni durante la puntata definisce perfetta la sorella maggiore, ironizza sul loro legame di sangue mettendolo bonariamente in dubbio: "Sei così bella che onestamente non so chi siano i tuoi genitori, ma sicuramente non sono i miei".