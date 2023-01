Khloe Kardashian con la frangia: il nuovo hair look nasconde un “trucco” Khloe Kardashian ha iniziato il 2023 con un cambio di stile. Il nuovo look, però, nasconde un segreto: lo ha rivelato lei stessa.

A cura di Giusy Dente

Khloe Kardashian per Sorbet Mag, Ph. Greg Swales

Khloe Kardashian ha una passione sconfinata per le acconciature, il make-up e la nail art. Non a caso, ha ammesso che anche in caso di coma vorrebbe avere sempre le unghie in perfetto ordine. Nel suo testamento, ha messo per iscritto la richiesta di manicure settimanale, qualora lei fosse impossibilitata fisicamente o non potesse esprimere la propria volontà. Anche coi capelli è solita giocare molto. Stavolta, per un servizio fotografico, ha sperimentato la frangetta, ma ha ammesso che nasconde un piccolo "trucco".

Khloe Kardashian rivela il segreto della sua frangia

Khloe Kardashian forse aveva voglia di un cambiamento, ma non era pronta a qualcosa di drastico. In passato l'influencer ha sfoggiato acconciature e tagli diversi. Il castano scuro degli esordi (nei primi tempi del reality "Al passo con i Kardashian") è scomparso: negli anni ha lasciato il posto al biondo in diverse sfumature, dal platino al caldo caramello.

Extension, bob corto, maxi coda di cavallo, ricci vaporosi, wet hair: si è mostrata in modi sempre diversi, dai red carpet alle apparizioni televisive fino alle copertine. Nell'ultima, l'hair look è caratterizzato dalla frangia. Non è la prima volta che la prova, ma stavolta nasconde un segreto. Lo ha rivelato lei stessa a fan e follower su Instagram, che all'inizio pensavano avesse nuovamente cambiato acconciatura.

E invece no. "Ho indossato la clip sulla frangia per questo servizio fotografico. È stato divertente dare un aspetto diverso e non impegnarsi. Sono sorpresa di quanto mi sia piaciuta la frangia, ha cambiato la forma del mio viso" ha scritto. Nessuna trasformazione quindi: stavolta l'influencer si è affidata a delle provvisorie extension sulla fronte.

Chi ha firmato il look dell'influencer

È Prada, la Maison che ha vestito Khloe Kardashian per la copertina e le foto di Sorbet Mag, scattate da Greg Swales. L'influencer in copertina brilla con una gonna color oro abbinata a una semplice canotta bianca, su cui spicca l'iconico logo triangolare della Casa di moda e pelliccia. Sono di Prada anche il minidress aderente tempestato di glitter e l'abitino di pizzo nero con colletto e polsini a contrasto. Una vera diva.