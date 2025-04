Kristen Stewart sposa in sneakers: cosa ha indossato per il matrimonio con la compagna Dylan Meyer

video suggerito

A cura di Marco Casola

Kristen Stewart e Dylan Meyer

Domenica 20 aprile, nel giorno di Pasqua, Kristen Stewart ha sposato la compagna Dylan Meyer. Per il giorno del sì, la coppia ha scelto una cerimonia intima e riservata, con pochi amici, celebrities e personaggi famosi ridotti all'osso, niente fotografi e pochi lustrini. Le nozze sono state organizzate a Los Angeles nella villa delle spose, che dal 2019 vivono la loro storia d'amore lontana dai riflettori, si erano conosciute già nel 2013 durante le riprese di un film, Meyer è una sceneggiatrice.

La coppia agli Oscar del 2022

A parte rare apparizioni di coppia su alcuni red carpet, una delle ultime risale agli Oscar 2022, Kristen Stewart e Dylan Meyer non amano i flash, anche per questo hanno scelto un matrimonio intimo e riservato. La cerimonia, oltre a non apparire sulle prime pagine dei giornali, è stata organizzata in modo semplice, le spose non indossavano sontuosi abiti e non erano circondate da allestimenti faraonici. Dalle poche foto che sono circolate è possibile scorgere il momento del sì: a far da cornice al rito non ci sono ghirlande di fiori e cascate di rose, negli scatti si vedono le spose scambiarsi le fedi dinanzi all'officiante, indosso abiti semplici e in linea con il loro stile.

Dylan Meyer e Kristen Stewart

L'abito da sposa di Kristen Stewart

Kristen Stewart per il giorno del matrimonio non ha indossato un classico abito da sposa lungo, in tulle bianco e con maxi velo. L'attrice non rinuncia al suo stile e per le nozze punta sulla comodità di un completo essenziale, abbinato a scarpe basse. Stewart ha detto sì alla compagna indossando un coordinato sui toni del tortora, con cardigan crop a maniche corte e mini gonna abbinata. Sotto il cardigan una semplicissima T-shirt bianca, sulla quale spiccava una collana. Ai piedi un paio di scarpe da ginnastica nere in tessuto stile Vans, indossate con calzini black corti alla caviglia. Hairstyle e make up seguono il mood essenziale del look, l'attrice ha infatti scelto di lasciare sciolti i capelli biondi e ondulati.

Cosa ha indossato Dylan Meyer per il matrimonio

Dylan Meyer per sposare Kristen Stewart ha scelto il bianco, indossando un romantico mini dress dal top in seta trasparente, con ricami e mini ruche sulle maniche corte. Il top era impreziosito sul collo con fasce in seta bianca, che richiamavano la cintura in vita, la quale conduceva a una mini gonna in satin color champagne. Ai piedi un paio di mocassini neri, indossati con gambaletti corti in lycra. Il dettaglio nero richiamava poi il fiocco scuro utilizzato da Meyer per legare i capelli in una coda alta.

Solitamente quando si parla di matrimoni delle star siamo abituati a vedere una serie di cerimonie eccessive, in cui tutto viene venduto al miglior offerente per guadagnare una fee. In cui ogni cosa, dall'abito da sposa al catering, passando per fiori e look delle damigelle, viene sponsorizzato da marchi di ogni tipo, che trasformano un evento così privato come un matrimonio in un baraccone da dare in pasto al pubblico. Solo l'estate scorsa abbiamo visto in Italia uno stuolo di spose tutte uguali, tutte vestite dallo stesso marchio, è bello vedere che c'è ancora qualcuno che per il matrimonio sceglie una cerimonia intima, mantenendo le nozze in linea con il proprio stile, senza snaturare tutto con scelte eccessive.