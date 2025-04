Kristen Stewart si è sposata, le nozze intime con Dylan Meyer nella loro casa a Los Angeles

video suggerito

Kristen Stewart si è sposata. L'attrice, star di Twilight, è convolata a nozze con la compagna sceneggiatrice Dylan Meyer a Los Angeles. A farlo sapere il sito americano TMZ. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2019, anche se il primo incontro risale a sei anni prima. La proposta di matrimonio era arrivata nel 2021.

Le nozze di Kristen Stewart e Dylan Meyer

Stando a quanto riporta TMZ, Stewart e la compagna Meyer si sono sposate nel giorno di Pasqua, domenica 20 aprile, nella loro casa a Los Angeles. Una cerimonia piuttosto intima e lontana dai riflettori, come finora è stata la loro storia d'amore iniziata circa cinque anni fa. "L'attrice è ufficialmente una donna sposata. Lei e la sua fidanzata si sono sposate dopo essersi recate in tribunale per ottenere la licenza di matrimonio", ha raccontato il sito. Sui social non ci sono testimonianze fotografiche, condivise con i fan, del loro grande giorno. Ma, stando ad alcune indiscrezioni, pare che tra gli invitati all'evento "molto ristretto e non in stile hollywoodiano" ci fossero Ashley Benson e suo marito Brandon Davis.

La storia d'amore tra Kristen Stewart e Dylan Meyer

Kristen Stewart e Dylan Meyer si sono conosciute per la prima volta sul set di un film nel 2013, ma la scintilla è scoppiata diversi anni dopo. Le due hanno infatti iniziato a frequentarsi nel 2019, quando si sono riviste al party di un loro amico in comune. La proposta di matrimonio è arrivata nel 2021 ed è stata Meyer a farla a Stewart, come aveva raccontato quest'ultima. "Non potevo rispondere diversamente, sono follemente innamorata", aveva ricordato dopo aver detto sì. La coppia ha sempre vissuto il loro amore lontano dai riflettori e così è stato anche il matrimonio. "Sono così poco formale che potremmo sposarci senza dirlo a nessuno anche questo weekend", aveva raccontato Stewart ospite di The late show with Stephen Colbert qualche mese fa.