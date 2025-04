Kristen Stewart sposa Dylan Meyer: ristorante messicano e sushi fino a notte fonda, tutti i dettagli del matrimonio

video suggerito

Kristen Stewart e Dylan Meyer si sono sposate domenica 20 aprile, nel giorno di Pasqua. Il loro è stato un matrimonio informale che si è tenuto alla Casita Del Campo, un noto ristorante messicano di Los Angeles, alla presenza di 170 persone, inclusi gli amici più stretti e i parenti della coppia. Una fonte vicina a People ha fornito tutti i dettagli sui festeggiamenti e sulla location.

I dettagli dell matrimonio di Kristen Stewart e Dylan Meyer

Secondo quanto riferito in esclusiva a People da una fonte, il ristorante messicano che hanno scelto come location del matrimonio è un punto di riferimento per Stewart, che si reca spesso lì per mangiare o fare aperitivo insieme all'attuale moglie. Il nome del locale è Casita Del Campo, che spesso organizza feste ed eventi musicali simili. Nel giorno del matrimonio, però, aveva pubblicato un post su Instagram in cui comunicava di essere "chiuso per un evento privato, giorno e notte".

Mentre gli ospiti si aggiravano nel cortile esterno e all'interno del ristorante, l'attrice e la sua dolce metà sono state immortalate mentre si godevano la musica di "due deejay" – anche se senza ballare, come si addiceva all'atmosfera sobria della cerimonia, come specifica People – "e alcuni sushi bar", afferma ancora la fonte.

I festeggiamenti fino a notte fonda

"Tutti, comprese le spose e i loro ospiti, erano di ottimo umore", spiega People, sottolineando come la festa sia continuata anche dopo mezzanotte. Stewart e Meyer, che hanno reso pubblica la loro relazione nel 2019 e si sono fidanzate ufficialmente nel 2021, hanno scelto un look casual per l'occasione: la star di Love Lies Bleeding indossava una minigonna e un cardigan grigio chiaro coordinati sopra una t-shirt bianca corta, mentre la sceneggiatrice di Moxie indossava un mini abito bianco con top trasparente e una gonna in raso. Ai festeggiamenti ha preso parte un gruppo ristretto di familiari e amici della coppia, tra cui Ashley Benson e suo marito, Brandon Davis, che hanno indossato abiti neri coordinati e hanno portato un regalo di nozze di Hermés.