Kourtney Kardashian, le “seconde” nozze con Travis Barker: cerimonia intima ma addio al nubilato folle Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati a sorpresa a Las Vegas ma non per questo hanno intenzione di rinunciare al matrimonio vero e proprio. La cerimonia, però, potrebbe essere ben diversa rispetto al previsto.

A cura di Valeria Paglionico

Kourtney Kardashian e Travis Barker sono diventati marito e moglie da pochissimi giorni: dopo una romantica proposta di nozze a Montecito e innumerevoli red carpet di coppia, i due hanno pronunciato il fatidico sì "a sorpresa". Poco dopo la cerimonia dei Grammy Awards si sono recati in una delle tradizionali cappelle di Las Vegas, promettendosi amore eterno di fronte un sosia di Elvis nei panni di officiante (con tanto di chiodi di pelle coordinati). Ora, però, per loro è arrivato il momento di organizzare le nozze vere e proprie: ecco cosa c'è da aspettarsi dalla cerimonia più attesa dell'anno.

Kourtney Kardashian vuole un matrimonio con pochi invitati

Nonostante siano già diventati marito e moglie con il matrimonio "improvvisato" a Las Vegas, Kourtney Kardashian e Travis Barker non hanno alcuna intenzione di rinunciare alla cerimonia di nozze in gran stile. Del resto, chi si aspettava qualcosa di diverso da una Kardashian, che da sempre è stata abituata a vivere la sua quotidianità in modo spettacolare sotto i riflettori? La cosa che in pochi immaginano è che le "seconde nozze" non saranno teatrali e con centinaia di invitati ma, al contrario, saranno intime e ristrette, così che gli sposi possano circondarsi solo delle persone realmente care.

Come saranno le nozze vere e proprie di Kourtney Kardashian e Travis Barker

Kourtney Kardashian ha rilasciato un'intervista alla rivista People ed è tornata a parlare del matrimonio con Travis Barker dopo il sì a sorpresa a Las Vegas. La sorella di Kim ha spiegato di non desiderare delle nozze eccessive, preferisce una cerimonia intima e una festa semplice e ristretta con i familiari e gli amici più stretti. Certo, non mancherà tutta la"gang" dei Kardashian-Jenner, ma è chiaro che il ricevimento potrebbe essere ben diverso rispetto a quello che si era immaginato. Il dettaglio a cui non vuole rinunciare? L'addio al nubilato con le sorelle, in occasione del quale vuole darsi ai festeggiamenti folli.