Kim Kardashian vacanza sulla neve con una borsa di pelliccia da 9mila euro e look furry coordinato Kim Kardashian sta trascorrendo le vacanze sulla neve: il look ad alta quota griffato è impreziosito da una borsa di lusso.

A cura di Arianna Colzi

Kim Kardashian

Kim Kardashian sta trascorrendo i primi giorni del 2024 in montagna, ad Aspen, negli Stati Uniti. Dopo il Natale in famiglia, l'influencer e imprenditrice ha scelto una vacanza sulla neve durante la quale sta sfoggiando capi in pelliccia e look griffati. Tra gli outfit invernali scelti, i fan e gli appassionati di moda hanno notato la borsa extra lusso.

Kim Kardashian in montagna

Kim Kardashian, la borsa in pelo indossata con il piumino coordinato

Dopo aver indossato un total look Balenciaga della collezione Skiwear, composto da piumino e pantaloni da sci, Kim Kardashian ha attirato l'attenzione sui social postando un look fluffy in pelliccia. L'imprenditrice ha sfoggiato un modello esclusivo di una delle celebri borse a mano da viaggio di Louis Vuitton, ricoperta in pelliccia shearling, che conferisce all'accessorio un effetto morbido, che ricorda quello dei cappotti teddy. La Keepall Bandoulière 50 (Shearling) è infatti ispirata a gli orsetti in peluche. Il modello extra lusso è rifinito con il logo distinto della Maison LV, manici beige e tasche.

Kim Kardashian in Louis Vuitton

La Keepall è davvero una borsa gioiello visto che viene venduta sul sito di Louis Vuitton a 9mila euro. Alla borsa in pelliccia, Kim Kardashian ha aggiunto anche un piumino fluffy, sempre in pelo. Il modello Shearling Down Blouson in pelle di montone fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023-2024 è uno dei capi più esclusivi di Louis Vuitton, molto amato anche da campioni NBA e star. Attualmente il capo d'abbigliamento non è disponibile sul sito della Maison.

Lo Shearling Down Blouson di Louis Vuitton