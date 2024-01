Kim Kardashian, la borsa griffata è ancora fluffy: quanto costa la mini bag a spalla Kim Kardashian continua a sfoggiare accessori in pelliccia: in uno scatto postato su Instagram, l’imprenditrice ha immortalato un’iconica borsa griffata in versione esclusiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Kim Kardashian

Kim Kardashian continua a sfoggiare accessori in lana e pelliccia. Dopo aver postato sui suoi profili social una maxi borsa da viaggio griffata, che l'imprenditrice ha portato con sé durante una vacanza in montagna, la più celebre delle sorelle Kardashian-Jenner ha postato sui suoi profili social una borsa a spalla fluffy.

La borsa griffata di Kim Kardashian

Kim Kardashian ha postato sul suo profilo Instagram un selfie mentre viaggia in macchina. Al centro dello scatto è impossibile non notare con la sua maxi bag a spalla. Si tratta del modello Horsebit Chain, la it-bag della stagione di Gucci, presentata nella collezione Autunno/Inverno 2023-2024. Si tratta di una riedizione della celebre borsa che spopolava nei primi anni Duemila, sotto la direzione creativa di Tom Ford, anche se il primo modello Horsebit risale addirittura al 1955. Un pezzo di storia della moda e del Made in Italy che è stata riproposta in diversi modelli e colori nella collezione attualmente negli store.

La Horsebit Chain di Gucci in lana shearling

Portata a spalla, la Horsebit Chain è stata anche la protagonista di una campagna di marketing super glamour: la modella Vittoria Ceretti, volto della Maison italiana, è stata immortalata con una Chain Bag in una serie di scatti andati virali.

Kim Kardashian con la Horsebit Chain di Gucci

Quanto costa la borsa bianca fluffy di Kim Kardashian

Il modello Horsebit Chain, con l'iconico (maxi) morsetto Gucci, scelto da Kim Kardashian è davvero esclusivo e perfetta per il mood invernale: la borsa a spalla è in lana shearling bianca, che conferisce a questo capo reinterpretato un effetto fluffy. Questa versione in lana color gesso è extra lusso: viene venduta sul sito ufficiale della Maison a 3.900 euro.

La Horsebit Chain di Gucci in lana color gesso