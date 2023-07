Kim Kardashian in Puglia: perché il velo nero alla sfilata Dolce&Gabbana ha scatenato le polemiche Kim Kardashian è stata ospite delle sfilate di Dolce&Gabbana in Puglia insieme alla madre Kris Jenner ma il suo ultimo look è sembrato una ‘frecciatina’ alla sorella Kourtney: cosa sta succedendo?

A cura di Beatrice Manca

Che le sorelle litighino per i vestiti è normale, ma se lo fanno due Kardashian la faida entra di diritto sulle pagine dei giornali. Kim Kardashian, ospite delle sfilate di Alta Moda e Alta Sartoria di Dolce&Gabbana in Puglia, ha sfoggiato un look total black con guanti, corsetto e velo trasparente sul capo. Apriti cielo: nei commenti dozzine e dozzine di persone la accusano di aver copiato un look di Kourtney Kardashian. E non uno qualsiasi: il suo abito da sposa, creato dai due designer siciliani per le nozze a Portofino. Ma cosa sta succedendo in casa Kardashian?

Da dove nasce la lite tra Kim e Kourtney Kardashian

Facciamo un passo indietro: durante un episodio della serie tv The Kardashian viene mostrato un litigio tra le due sorelle intorno alle nozze a Portofino di Kourtney e Travis Barker, evento completamente ‘brandizzato' da Dolce&Gabbana. Kourtney non si è sentita rispettata nel suo giorno più importante, mentre Kim Kardashian le rinfaccia di averle copiato l'evento nei minimi dettagli, inclusa la scelta di far cantare Andrea Bocelli. I milioni di fan della serie (e delle influencer) si spaccano e per qualche giorno la faida sembra sopita. Ma a riaccenderla (involontariamente?) è la stessa Kim, ospite in Puglia di Dolce&Gabbana insieme alla madre Kris Jenner.

Kris Jenner, Domenico Dolce e Kim Kardashian

Kim Kardashian con corsetto e velo nero

Avevamo già visto Kim Kardashian con un sontuoso abito viola ametista alla sfilata di Alta Moda, ora la ritroviamo con un look total black che incarna perfettamente lo spirito siciliano della casa di moda: gonna in pizzo nero, corsetto, collana con un massiccio ciondolo ispirato agli ex voto e, per completare il tutto, guanti trasparenti e velo nero sulla testa. Accanto a lei, la madre Kris Jenner indossava una vestaglia di pizzo nero su un corsetto satinato. Il look ‘vedovile-chic' di Kim Kardashian non è passato inosservato ai fan, che nei commenti la accusano di aver copiato i look da sposa di Kourtney Kardashian e di averlo fatto apposta, per avere l'ultima parola sul litigio. Scopriremo mai cosa è successo? Probabilmente sì, nella prossima stagione della loro serie tv!