Blanco in Puglia con la camicia trasparente: il look per la sfilata di Dolce&Gabbana in Puglia Un divo romantico, un dandy moderno tra completi sartoriali e trasparenze: Blanco ruba la scena allo show di Dolce&Gabbana tra gli ulivi della Puglia.

A cura di Beatrice Manca

Tutti i riflettori del mondo della moda sono puntati sulla Puglia, dove Dolce&Gabbana ha presentato le collezioni di Alta Moda, Alta Gioielleria e Alta Sartoria. In totale, il brand ha organizzato in Val d'Itria un lungo weekend di appuntamenti che culmineranno in una grande festa martedì sera: moltissime star, da Kim Kardashian a Helen Mirren, sono arrivate da tutto il mondo in Puglia. Anche Blanco era presente tra il pubblico: ha assistito allo show dedicato all'Alta Gioielleria tra gli ulivi di Pettolecchia a Fasano.

Blanco con la camicia trasparente

Il cantante Blanco è ormai corteggiatissimo nel mondo della moda: lo abbiamo visto spesso in prima fila alle sfilate ed è stato testimonial per Valentino e per Calvin Klein. Affiancato dagli stylist di Tiny Idols, negli anni ha maturato uno stile unico e personale, che spesso gioca con le trasparenze. Anche per la sfilata di Dolce&Gabbana in Puglia il cantante ha abbinato una camicia trasparente con ricami in pizzo a un paio di pantaloni neri dal taglio classico.

Blanco in Dolce&Gabbana

Il look fa parte della collezione Primavera/Estate 2024 di Dolce&Gabbana appena presentata a Milano e coniuga eleganza sartoriale, mood romantico e quell'ispirazione mediterranea che da sempre caratterizza il lavoro dei due designer. Lo show di Dolce&Gabbana, dove Blanco era ospite, si è svolto in un luogo ricco di storia a Pettolecchia: La Fortezza, una rocca dalla storia secolare, che sovrasta una spettacolare distesa di ulivi. La collezione di Alta Gioielleria si ispira, nei colori delle pietre e nelle lavorazioni, proprio alle bellezze naturali della Puglia. Ora si prosegue con la collezione di Alta Sartoria, dedicata all'uomo: rivedremo Blanco in prima fila?

