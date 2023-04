Kim Kardashian, il look rosa ispirato a Hello Kitty: ora la tuta si indossa con la pelliccia Kim Kardashian è volata a Tokyo con le figlie North e Chicago e ne ha approfittato per sfoggiare un look rosa ispirato a Hello Kitty. Il trend che ha lanciato? Quello della pelliccia abbinata alla tuta cozy.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian si è concessa una breve fuga dalla "normale" quotidianità americana: è volata in Giappone con le figlie North e Chicago West e ha approfittato della prima giornata trascorsa tra le strade di Tokyo per dare il meglio di lei in fatto di stile. Tra cappotto furry bubble-gum, manicure a tema e accessori coordinati a quelli delle bimbe, ha catapultato i fan nel mondo cartoon di Hello Kitty. Certo, è finita al centro delle polemiche per aver sfoggiato una pelliccia molto simile a quella della sorella Khloe (che lei stessa in passato aveva criticato, paragonandola a quella di clown), ma è chiaro che in ogni versione riesce a essere sempre iconica.

Il look bubble-gum di Kim Kardashian

Come vestirsi per un viaggio a Tokyo? Con un look ispirato a Hello Kitty come ha fatto da Kim Kardashian. La star ha mostrato con orgoglio la sua scelta di stile “giapponese”, concentrando l’attenzione dei fan soprattutto sulla french manicure decorata con l’iconico gattino in tre dimensioni su una delle unghie. Ha poi abbinato una maxi pelliccia total pink lunga fino ai piedi a una borsetta furry coordinata, completando il tutto con una semplice tuta grigia, per la precisione un modello con pantaloni over e crop top. Anche un completo cozy nasconde un lato glamour ed esuberante? A quanto pare sì e a dimostrarlo è stata la regina dei social.

La manicure di Hello Kitty

North e Chicago vestono coordinate

North e Chicago West non sono state da meno in fatto di originalità e si sono vestite in coordinato con mamma Kim, anche se hanno puntato sull’effetto monocromatico senza alcun tocco furry. Felpa col cappuccio e leggings per la più piccola, t-shirt e pantaloni over per la sorella maggiore: la parola d’ordine dei loro look è stata total pink. North, inoltre, ha enfatizzato ancora di più l’effetto bubble-gum con delle treccine lunghe e rosa e con due borsette di Hello Kitty, dalla pochette scintillante alla tracolla a forma di tetrapack. Insomma, le donne di casa Kardashian-West hanno deciso di rendere il loro viaggio in Giappone iconico e lo hanno fatto che con dei completi che non sarebbero mai potuti passare inosservati.