Kim Kardashian copia Carmen Electra: il vestito con la schiena nuda è “disegnato” sul corpo Kim Kardashian è la regina degli abiti fascianti “effetto seconda pelle” ma questo vestito è così scollato che serve “un trucco” per tenerlo su!

A cura di Beatrice Manca

Le sorelle Kardashian sono le dive del momento: il nuovo reality show omonimo, The Kardashians, arriva sulle piattaforme streaming il 14 aprile e Kim, Kourtney, Khloé, Kendall e Kourtney fanno a gara a sfoggiare look sensazionali per le conferenze stampa o per gli eventi, dalla borsa trasparente alla foto di gruppo con abiti nude. A rubare la scena, ancora una volta, è Kim Kardashian: definitivamente abbandonate le maschere e i look "in incognito" ora mostra il suo corpo in tutta la sua sensualità. Dopo i jeans strappati e l'abito argentato della prima, l'imprenditrice e influencer sfoggia un abito ‘magico', così scollato che sembra disegnato addosso. L'ispirazione? Un'icona di sensualità degli anni Novanta, l'attrice di Baywatch Carmen Electra.

L'abito cut out di Kim Kardashian

Kim Kardashian è la regina degli abiti fascianti "effetto seconda pelle", ma l'ultimo look postato su Instagram ha alzato l'asticella: si tratta di un abito satinato bianco lungo fino a terra, con la schiena nuda e profondi tagli sui fianchi. Le coppe del reggiseno sono unite alla lunga gonna aderente da un sottile lembo di tessuto. Più che cucito, sembra un look disegnato addosso tanto che ci si chiede come faccia a non cadere. Il trucco c'è (ma non si vede): una sottile fascia elastica color carne che ‘allaccia' le coppe dietro alla schiena, assicurandone la stabilità.

Kim Kardashian con l’abito cut out

Il look è un omaggio a Carmen Electra

L'abito bianco di Kim Kardashian ha una linea molto particolare che ricorda da vicino un famoso look dell'attrice e modella Carmen Electra: nel 1998 si presentò agli MTV Movie Awards con un modello di Stephen Spouse con la schiena interamente nuda e profondi tagli cut out sui fianchi. Lei stessa ha ammesso in diverse interviste che non sapeva come facesse "a restare su" vista la profonda scollatura.

Carmen Electra in Stephen Spouse

L'attrice di Baywatch ha subito riconosciuto la somiglianza con il nuovo look di Kim Kardashian ma ha ammesso di essere lusingata: su Instagram ha postato una foto dell'abito originale, che è ancora appeso nel suo armadio, e ha scritto: "Kim Kardashian ha ricreato l'abito e io penso che sia una cosa bellissima". Altro che rivalità femminile, insomma: chi avrebbe potuto indossare quell'abito se non un'altra icona?