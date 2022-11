Kim Kardashian coi maxi cuissardes: il look “casalingo” è griffato e vale quasi 5mila euro Kim Kardashian non rinuncia alle griffe neppure in casa e lo ha dimostrato con il suo nuovo look. Per scattarsi un selfie nella cabina armadio ha abbinato un completino sportivo di lusso a un paio di maxi cuissardes.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian non è più semplicemente la star del reality dedicato alla sua famiglia, è un'imprenditrice di successo che ha costruito un vero e proprio impero con delle collezioni di cosmetici, abbigliamento, bikini e intimo. Non sorprende, dunque, che sia tra le donne più ricche al mondo capaci di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Come usa l'incredibile patrimonio che ha accumulato negli ultimi anni? Oltre a investirlo nel suo business, se ne serve anche per assecondare la sua passione per le griffe. Non riesce a fare a meno di abiti e accessori di lusso neppure tra le mura di casa: ecco quanto vale il look coi maxi cuissardes che ha sfoggiato per il selfie realizzato nella sua enorme cabina armadio.

Kim Kardashian col completino sporty griffato

L'avevamo lasciata prima in versione Barbie Girl in total pink, poi audace con un bikini di cristalli in pieno novembre, oggi ritroviamo Kim Kardashian in una sensuale e sofisticata versione casalinga. La camera armadio è una delle sue preferite, basti pensare al fatto che spesso si scatta dei selfie allo specchio sullo sfondo degli abiti perfettamente ordinati, ma è solo nelle ultime ore che ha dato il meglio di lei in fatto di look.

Collezione Balenciaga x Adidas

Ha lasciato spazio allo stile sportivo ma non ha rinunciato alle griffe, ha infatti sfoggiato due capi iconici della collezione Balenciaga x Adidas: il top a maniche lunghe e collo alto e i pantaloni ciclista total black, entrambi decorati con le tre strisce laterali. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti rispettivamente a 1.100 e 595 euro.

Cuissardes Waders di Balenciaga

Quanto costano i cuissardes over di Kim Kardashian

La vera chicca dell'outfit "casalingo" della Kardashian sono però gli stivali, un paio di maxi cuissardes di pelle nera che coprono gran parte della coscia. Si tratta di un modello firmato ancora da Balenciaga, presentato nella collezione Autunno/Inverno 2022-23, al cui show aveva partecipato proprio Kim. Si chiamano stivali Waders, sono in pelle di vitello opaca, hanno la punta, il tacco a spillo e la parte superiore flared. Anche in questo caso il prezzo non è propriamente cheap: sul sito ufficiale della griffe i cuissardes oversize vengono venduti a 2.690 euro. In quante possono dire di essere tanto glamour tra le mura domestiche?