Khloe Kardashian mostra gli addominali: da quando è diventata mamma ad oggi ha perso quasi 30 kg Khloe Kardashian è diventata mamma 4 anni fa ma, nonostante ciò, nessuno direbbe mai che nella sua vita ha affrontato una gravidanza. Ecco quanti chili ha perso da quando è nata True ad oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Khloe Kardashian mostra la pancia tonica mentre dice che sta "mostrando un po' di pelle"… quattro anni dopo aver perso 60 libbre dopo la nascita della figlia True

Khloe Kardashian è tornata in tv con lo show dedicato alla sua famiglia, The Kardashians, e in ogni puntata rivela qualche dettagli esclusivo della sua vita privata, come ad esempio i problemi d'ansia che le hanno provocato gli attacchi degli haters sui social. Oggi ad aver attirato le attenzioni del publico è stata una foto realizzata per il brand Good American, per il quale la sorella di Kim ha posato con gli addominali in bella vista, rivelando una forma fisica impeccabile a pochi anni dalla nascita della figlia True.

Khloe Kardashian col top anni '90

Al motto di "Mostra un po' di pelle", Khloe Kardashian è diventata testimonial di Good American, brand per il quale ha posato con indosso un crop top a costine color caramello in pieno stile anni '90 e un paio di pantaloni bianchi portati sbottonati, così da mettere in risalto gli addominali scolpiti. La sorella di Kim è diventata mamma 4 anni fa ma di fronte uno scatto simile nessuno direbbe mai che ha affrontato una gravidanza nella sua vita. Il motivo? Dal momento del parto della piccola ad oggi ha perso quasi 30 chili e la cosa ha fatto sì che pancetta e imperfezioni legate alla dolce attesa andassero via. Quante sono le neomamme che sognano un corpo simile?

Il nuovo look di Khloe Kardashian

Al di là degli addominali e dell'incredibile forma fisica sfoggiata, ad aver attirato le attenzioni del pubblico nella foto condivisa dalla sorella di Kim è stato il suo nuovo hair look. Siamo sempre stati abituati a vederla con i capelli extra long portati lisci o al massimo con qualche onda naturale, ora però le cose sono cambiate. La star ha detto addio alle extension ed è tornata alle lunghezze naturali, anche se a fare la differenza è stata la piega super riccia e vaporosa. Khloe non ha rinunciato al biondo platino, nuance a cui ormai da anni è fedelissima. Non sembra forse essere un'altra persona in questa versione curly?