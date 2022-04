Kendall Jenner col “mazzo di trecce”: i consigli per realizzare l’acconciatura più trendy dell’estate Volete qualche idea originale per rendere super trendy la bella stagione? Potete ispirarvi a Kendall Jenner, che sui social ha lanciato il “mazzo di trecce”, ovvero l’acconciatura più trendy della Primavera/Estate 2022.

A cura di Valeria Paglionico

La bella stagione è ormai arrivata e con lei anche le prime giornate calde e soleggiate. Quale migliore occasione di questa per dare libero sfogo alla propria creatività, soprattutto in fatto di hair look? È proprio quanto fatto da Kendall Jenner, che sui social ha sfoggiato l'acconciatura destinata a diventare il must-have della primavera. Di cosa si tratta? Di un semplice "mazzo di trecce" lasciato cadere sulle spalle. È una pettinatura fresca, versatile, originale e soprattutto super glamour: ecco quali sono i consigli da seguire e i trucchi da usare per realizzarla in modo rapido e veloce da sole a casa.

L'hair look per la primavera di Kendall Jenner

Kendall Jenner sta dettando legge in fatto di hair look: è da quando ha sfoggiato la chioma rosso rame in passerellache ha cominciato a far parlare di sé e ancora oggi, nonostante siano passate settimane dalla trasformazione, riesce ad attirare tutti i riflettori sui suoi capelli. Di recente ha infatti sfoggiato l'acconciatura da imitare in primavera: il mazzo di trecce che tengono il viso scoperto con stile. La modella ha abbinato l'acconciatura a un minidress bianco e azzurro portato senza reggiseno, completando il tutto con un paio di occhiali da sole a mascherina in pieno stile anni '90. Non è forse lei la regina fashion della bella stagione?

Kendall Jenner con la pettinatura dell’estate

Come realizzare il "mazzo di trecce"

Come fare per realizzare il mazzo di trecce alla Kendall Jenner? Non serve nessuna tecnica particolare, basta avere un po' di manualità con la chioma. Come prima cosa è necessario fare una coda di cavallo alta tiratissima (meglio se con la fila centrale), va fissata con un elastico tenuto stretto. A quel punto è possibile dividere la pony tail in micro ciocche, ognuna di loro andrà intrecciata in modo tradizionale e fissata con altri elastici coordinati. Le trecce possono essere più o meno doppie, in tutti i casi il risultato è assicurato: l'ispirazione anni '90 renderà la propria immagine più trendy che mai.